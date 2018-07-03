牧德第2季營收再創高 法人估上半年將賺逾一個股本

AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收，以 2.74 億元再創新高，月增 8.45%，年增 1.44 倍，連續 14 個月單月營收創高，第 2 季營收也以 7.36 億元創新高，法人估計，以牧德第 2 季本業加匯損回沖利益來看，單季每股純益上看 8 元水準，上半年將賺超過一個股本。

牧德第 1 季稅後純益 2.01 億元，每股純益 4.72 元，加上第 2 季獲利預估計算，今年上半年牧德稅後純益約 5.42 億元，每股純益 12.72 元；下半年進入公司設備出貨旺季，有利推升獲利再度走高。

牧德 6 月營收以 2.74 億元再創新高，月增 8.45%，年增 1.44 倍；累計第 2 季營收 7.36 億元，季增 30.06%，年增率 1.47 倍，上半年營收為 13.02 億元，年增 1.46 倍。

牧德總經理陳復生指出，公司第 2 季出貨組合以軟硬板檢驗設備為主，對營收動能樂觀看待，第 3 季半導體相關設備將大量出貨及交機，可望帶動成長的持續成長。

牧德今年每股配發 10 元現金股利，已在 6 月 27 日除息交易，股價並完成填息，牧德預計在 7 月 24 日召開法人說明會，可望提出該公司上半年實際獲利的財報數字。

進入第 3 季，牧德看好 PCB 產業進入旺季，軟板、硬板 AOI 4.0 設備等需求強勁，公司新產品全掃描尺寸量測機業已在 3 月起出貨，牧德在擴大陸資客戶產品新布局、IC 半導體領域的 COF 業績也有不小斬獲，新產品已陸續獲市場青睞，營收與獲利成長樂觀。

此外，牧德 2 年前開始研發 AI(人工智慧) 軟體功能，預計今年下半年開始導入各產品線，可有效降低因落塵或是氧化造成的誤判率，產品單價 (ASP) 也將有所提升，預料可帶動客戶購買機率。

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