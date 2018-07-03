牧德6月營收再創新高 機台開始導入AI功能

AOI 檢測設備商牧德 (3563) 公布 6 月營收 2.74 億元，已經連續 14 個月創下單月營收新高，公司也透露，因進入產業旺季，後續展望依舊樂觀，另外自家機台將導入 AI 功能，有望提升設備售價。牧德提到，PCB 產業進入旺季，軟板、硬板 AOI 4.0 設備需求強勁，且新產品全掃描尺寸量測機業已在 3 月起開始出貨，加上牧德在擴大陸資客戶產品的新布局、IC 半導體領域的 COF 業績亦有不小斬獲，為此，對於今年的營收與獲利成長甚是樂觀。



此外，牧德也提到，公司自 2 年前開始研發 AI(人工智慧)軟體功能，預計今年下半年開始導入各產品線，可有效降低因落塵或是氧化造成的誤判率，減少客戶複檢人力，產品單價售價 (ASP) 也將有所提升，預料可帶動客戶購買機率。