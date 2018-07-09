A股券商：底部到了 這五大行業估值創2000年來歷史新低

A 股底部到了嗎？廣發證券戴康策略團隊比較歷年底部，指出 A 股目前處於底部區域，其中地產、銀行、非銀等五大行業估值創 2000 年以來歷史新低。而外資北上資金也不斷增加，截至上周收盤，A 股共有 880 支個股獲 104.04 億元大單流入。

廣發證券戴康策略團隊指出，這輪熊市跌幅已達到 2010-2014 年熊市水準相當，但仍弱於 2001-2005 年和 2008 年熊市。與 2005 年 3 月（2001-2005 年熊市估值底 20x）相比，當前 A 股非金融 PE（TTM）為 22x，高出 10%，但當前 A 股利率水準更低，全年預計盈利增速 18%，考慮利率和盈利後，當前估值水準與 2005 年 3 月相比並不高。

另外，目前與 2011 年 12 月（2010-2014 年熊市 17x）相比，利率水準相當，但 2011 年第四季經濟出現斷崖式下滑，盈利增速轉負，考慮盈利後，當前估值水準與 2011 年 12 月相比也不高。

廣發策略指出，盈利是否具可持續性是估值是否維持在當前水準的關鍵因素，考量目前經濟成長有一定韌性，預計名義 GDP 回落幅度明顯小於 2011 年，與 2005 年大體相當，但供給側改革後產能過剩已基本出清，盈利可持續性更強。預計盈利優於 2011 年和 2005 年，預計估值難以跌破 2005 年熊市 20x 估值底。

報告指出，目前地產、銀行、非銀等 5 個行業估值創 2000 年以來歷史新低，不過食品飲料、家電、醫藥生物等消費類股估值仍處在歷史較高水準。至於高股息率股票比例和破淨股比例，則低於三次熊市底部的水準。

廣發策略更發現，政策底往往領先股價底 1 周 - 1 個半月不等；估值底領先於股價底，經濟底落後股價底，而從估值底或政策底，到股價底的時間不確定，必須取決於經濟增長的強勁程度或政策的力道。

眼看估值來到歷年低點，《證券日報》報導，據東方財富網統計數據顯示，截至 7 月 6 日收盤，滬港通資金流向方面，滬股通淨流入 27.71 億元，深港通資金流向方面，深股通淨流入 17.97 億元，北向資金近一月淨流入 152.89 億元，北向資金近半年淨流入 1512.06 億元。專家認為，隨著 A 股市場低估值優勢和價值投資逐漸凸顯，吸引外資持續佈局。

萬博兄弟資產管理公司總裁劉哲表示，從 A 股近十年的估值低點來看，當前上證指數的本益比 12.2 倍左右，估值處在底部區域，預計還會維持一段時間的震盪磨底。從中長期來看，A 股已經具備投資價值。

中山證券首席經濟學家李湛則認為，隨著年中資金面緊張時點過去、中美貿易摩擦等對市場情緒的不利影響逐漸被市場消化，在中國經濟平穩運行的背景下，A 股市場低估值優勢逐漸凸顯，未來 A 股市場有望逐漸回穩。

光是 7 月第一個禮拜，滬深兩市共有 880 只個股呈現大單資金淨流入態勢，累計吸金 104.04 億元。

個股方面，次新股綠色動力期間累計大單資金淨流入居首，達到 40197.88 萬元，廣發證券（24040.93 萬元）、中國石化（23253.98 萬元）、中航沈飛（21128.42 萬元）等 3 只個股緊隨其後，也有 2 億元以上大單資金積極追捧，福達合金、海格通信、興業銀行、光大銀行、華微電子、寧波銀行、彤程新材、延華智慧、銳科鐳射、萬達資訊、天永智慧、東華軟件、東方航空等 13 只個股上週累計大單資金淨流入也均達到 1 億元以上。