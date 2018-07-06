要跟嗎？外資加碼A股又一樁 澳洲退休基金宣告近期已進場

在中國股市跌入熊市後，目前 A 股本益比中位數五年來首度跌破 30 倍。而趁機加碼的外資又一樁，澳洲退休基金宣告在近期拋盤時進場佈局。

外電報導，澳洲養老基金 UniSuper 的 John Pearce 表示，已在近期拋售潮中建立 A 股部位，更強調這是項重要佈局。該公司掌管澳洲高等教育與研究機構約 490 億美元的資產。他表示，公司已聘請貝萊德公司管理部分中國股票，其餘部分將由 UniSuper 基金經理團隊負責，但拒絕透露中國市場的部位究竟是多少。

Pearce 認為，近期外界對中國市場憂慮過大，「如果你看看其他主要股票市場的歷史，中國實在是個龐大的市場」更強調：「若你在 20% 的拋售後進場買股，通常 12 個月內就會賺到錢。」

Pearce 指出：「如果你看一下信用利差以及近期已擴大多少，對我們來說，企業的狀況非常好。」他表示，截至 6 月份，該基金的均衡投資選擇回報率為 10.4%。

6 月份至今，6 月份人民幣兌美元匯率貶幅超過 3％，創下 1994 年中國政府統一官方匯率和市場匯率以來最嚴重的月跌幅。上海綜合指數也已從 1 月份的高點下跌超過 20％。

《券商中國》報導，近年一直處於高位的 A 股本益比中位數，目前只有 29.91 倍，是五年來首度跌破 30 倍；同時，股價淨值比 (P/B) 中位數也降低至 2.4 倍，是 5 年來首次跌破 2.5 倍。

即使 A 股已位於歷史估值的低點，但不同行業間的估值狀況仍有差異，究竟最便宜的個股在哪裡？據統計，在申萬一級 28 個行業中，有 18 個行業本益比中位數低於 30 倍，有 11 個行業本益比中位數低於 25 倍，銀行、鋼鐵、採掘和房地產等 4 個行業的本益比中位數更是低於 20 倍，分別達到 6.47 倍、8.32 倍、12.58 倍和 13.07 倍。

其中，銀行類股的本益比中位數 6.47 倍，仍比熔斷底部的 2638 點的 6.01 倍較高，但已經大幅低於 1664 點的 9.66 倍。同樣估值較低的還有商業貿易、建築裝飾、交通運輸和非銀金融，本益比中位數分別達到 20.83 倍、20.92 倍、21.27 倍和 21.6 倍。

至於國防軍工、計算機和通訊的估值水準較高，分別達到 63.21 倍、45.27 倍和 40.84 倍。