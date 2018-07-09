A股IPO審核傳加速 證監會放寬外國人投資A股範圍

中國證監會本周 7 月 10 日將有 5 家首發企業上會審核，先前平均每週審核 2 家，外界揣測接下來 IPO 審核將加速。另外，傳中國國務院已同意證監會上報，針對外國投資人參與 A 股交易範圍進一步開放。

在中國，新股發行是要通過證監會審批的，證監會會開會討論此事，便稱為上會

《全景網》報導，本周 7 月 10 日將有 5 家首發企業上會審核，值得注意的是，先前一個月每週審核企業平均落在 2 家，本周即將上會的 5 家企業企業分別為：廣東頂固集創家居股份有限公司、國安達股份有限公司、鵬鼎控股（深圳）股份有限公司、上海雅運紡織化工股份有限公司、浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司。

截至 7 月 5 日，證監會受理首發及發行存託憑證企業 322 家，其中已過會 27 家，未過會 295 家。未過會企業中正常待審企業 289 家，中止審查企業 6 家。321 家證監會受理的首發企業中，正常審核企業 315 家（含已過會 27 家），其中主板 148 家、中小板 55 家、創業板 112 家。另有 6 家企業中止審查。

申萬宏源證券在研究報告中指出，目前在審項目整體品質更高，預期下半年通過率可能小幅上升。隨著新經濟企業回歸漸進，下半年新市場化詢價模式有望開啟，但試點數量有限，定價更加靈活，在預期詢價機構將更專業、更審慎的前提下，定價再度出現「三高」的可能性較小。

《新浪財經》報導，證監會先前上報《關於進一步放開外國人 A 股證券賬戶開立政策的請示》，已獲國務院原則同意。這回獲開放可在境內開立 A 股證券帳戶的兩類外國人員：一是在境內工作的外國人；二是 A 股上市公司中在境外工作並參與股權激勵的外籍員工。

值得注意的是，這項修訂將股權激勵對象的境內上市公司外籍員工範圍，從在境內工作的外籍員工，擴大到所有外籍員工，即在境外工作的境內上市公司外籍員工，也可以成為股權激勵對象，並可以此申請開立 A 股證券帳戶。