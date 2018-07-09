騰訊分拆騰訊音樂赴美上市 傳估值上看310億美元 美科技股第四大

騰訊 (0700-HK) 昨(8)日晚間公布，已向港交所 (0388-HK) 提交分拆騰訊音樂到美國獨立上市。據悉，騰訊音樂估值 290 億至 310 億美元 (約港幣 2262 億至 2418 億元)，若成功上市，在美國上市科技企業估值規模將是當地第四大。

據《IFR》早前報導，騰訊音樂擬集資 30 億至 40 億美元 (約港幣 234 億至 312 億元)，已委任美銀美林、高盛和摩根士丹利等 5 家投行處理上市工作。傳騰訊音樂已於上週五 (6 日) 向美國證監會遞交上市申請。

騰訊公告指出，建議分拆的條款，包括發行規模、定價範圍及公司股東保證獲得的騰訊音樂證券數量尚未確定，而騰訊將於適當時候就建議分拆刊發進一步的公告。此外，建議分拆須待獲得有關當局批准，以及騰訊董事會及騰訊音樂董事會作出最終決定後，方可作實。

騰訊音樂主要經營在線音樂娛樂業務，旗下有 QQ 音樂、酷狗音樂及酷我音樂 3 大播放平台，主要收入來源是付費音樂、廣告及遊戲等。

在音樂知識版權方面，騰訊音樂佔據絕對優勢，去年先後與環球、SONY、華納 3 大唱片公司簽訂版權分銷協議，之後又與阿里達成版權互換。

截至去年底，騰訊音樂月活躍用戶超過 7 億人，付費用戶達 1.2 億人，提供超過 1700 萬首歌曲。證券商富瑞早前估計，騰訊音樂在內地串流市場的市佔率為 77%，遠遠拋離阿里巴巴的蝦米和網易的網易云音樂等對手。