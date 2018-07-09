除了創新藥之外 你還錯過了建築裡的“創新股”？

近期上映的電影《我不是藥神》在國內掀起一波不小的討論熱潮，其熱度甚至蓋過了四年一度的世界杯，電影中關於創新藥與仿製藥所引發的討論也引發各行各業的關注。其實對於投資者來說，不僅僅是藥品中的科技屬性值得關注，在所有技術密集型行業中，擁有技術優勢的公司都值得我們多多留心。要問原因，那就是技術=最強的行業壁壘+最高的行業溢價。除開像房地產這樣的資源集中型行業之外，各個行業中掌握核心技術的一類公司總能成為金字塔的頭部，不僅能防止優勢被後來者搶奪，加上二級市場的乘數效應，其最終在估值上的優勢表現會更加明顯。就像醫藥類中的醫藥研發類公司在估值上普遍高出2倍以上。

而作為技術集中型的建築行業，今年上半年上市的科技建築股HKE HOLDINGS（1726.HK）能算得上是行業技術頭部的公司之一，在公開發售階段獲得高達788倍的超額認購也證明了其內在價值。而公司上市之後股價始終在招股價附近徘徊，難道技術在建築行業不夠吃香嗎？

新加坡醫療建築行業龍頭 業績爆發期臨近

HKE所在的行業所需的高技術壁壘，使得該行業內競爭對手有限，HKE可充分享受行業溢價。加上公司與新加坡醫療設備行業的若干主要從業者建立8年以上的長期業務關係，因此HKE的毛利率表現比港股中的建築股更好。從公司的數據中可以看出，近三年來公司毛利率逐年提升，近三年來集團的毛利率分別為約36.8%、43.6%及44.0%。而目前港股市場裡的建築企業平均毛利率只有15%左右，HKE“技術”龍頭的優勢表現明顯。

另外一個值得注意的，就是公司的盈利能力近年呈直線上漲趨勢。在項目量方面，公司分別於近兩年以及2017年中截至2017年9月30日止的三個月，共獲得58個、71個及28個綜合設計及建築項目，與毛利率呈現同步上漲趨勢。據公司招股書中披露，由於公司與新加坡醫療設備行業的若干主要從業者建立長達8至11年的長期業務關係，使得公司能保證其項目來源及其價格上的優勢。在整體財務表現上，2017年起公司的收入也開始恢復往年水平，目前公司更多項目處於新項目的初級階段，預期大部分收益將在2018財年臨近完成時確認，公司今年的業績亦有充足的期待點。

粉碎破發魔咒 估值亟待修復

在外圍局勢波動和前期漲勢回調的影響下，近期港股整體受到較大的下行壓力，恆指也一度失守28000點。與此同時，港股上半年上市的新股也因此普遍受挫，據統計，截至6月30日，在港上市的19只中資股中就有68%的公司跌破發行價，就連平安好醫生這樣的獨角獸也難逃破發魔咒。而相比起來，HKE在新股和大市雙重遭挫的環境下，截至目前仍舊能堅守住發行價，也能反映出公司在港股中表現出的抗跌屬性，由此也可看出，市場對於HKE這樣具有技術優勢的公司還是會給與最大程度的認可。

HKE HOLDINGS（1726.HK）走勢圖：

平安好醫生（1833.HK）走勢圖：



雖然大市表現不佳，但對於股價接近低點的優質股來說或許會迎來最佳的入手時機。以HKE為例，截至7月6日公司收盤價為0.58港元，公司市盈率不足20倍，與同行平均的30倍市盈率相比仍有較大的上升空間。加上目前已經臨近港股中報披露期，公司或將藉助中報行情迎來一波估值修復，投資者可拭目以待。

作者：金股典 港股專欄作家

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)