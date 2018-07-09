打造「非洲蛇口」！中國參與建設非洲最大自貿區

中資企業承建的吉布提國際自貿區，預計耗資35億美元，總面積將達48.2平方公裏，10年後將成非洲最大自貿區，由吉布提政府和中國招商局集團、大連港集團和大數據公司億讚普聯合運營管理。

中國正在支持自由貿易在非洲落地生根。當地時間7月5日，由中國招商局集團、大連港集團以及吉布提政府共同合作開發的吉布提國際自貿區舉行開園儀式。

這個耗資35億美元的項目按計劃在10年後完工，屆時將占地48.2平方公裏，成為非洲大陸最大的自由貿易區，意在吸引外國公司在自貿區內建立工廠，增加產品附加值，而不僅僅是進出口原材料。

一期項目6平方公裏，包括商貿物流園區、出口加工區和商業輔助區，主要吸引物流、貿易、汽車、機械、建材、海產加工、食品加工等中國企業入園設廠。新華社稱，目前區內各項基礎設施已基本建成，已有20多家非洲和中國企業簽署了入園意向書。

此外，該自貿區將由作為大股東的吉布提政府與三家中國公司共同管理。這三家中國公司是中國招商局集團、大連港集團和大數據公司億讚普。

大連港方面稱，隨著園區開發和運營的深入，園區運營商將覆制升級深圳「蛇口模式」，通過港口、臨港園區及公路、商業服務設施等硬環境建設和通關、結算、支付以及大數據等服務軟環境建設，探討「前港、中區、後城」的綜合開發模式，將吉布提國際自貿區打造為「非洲蛇口」。

吉布提港口和自貿區管理局主席哈迪今年3月接受《環球時報》記者專訪時曾表示，這座自由貿易區將成為「海上絲綢之路」的新樞紐。「全球貿易的80%是通過航運完成的，所以吉布提有機會解鎖整個東非地區。」

吉布提港口和自由區管理局（DPFZA）官方推特截圖：吉布提的長期戰略是利用其戰略位置、經濟轉型成為全球貿易樞紐

在《環球時報》記者采訪中，吉布提當地商人反覆提到自貿區以及中企在吉布提投資的其他項目，不僅僅意味著商業和投資機會，更多的是給當地帶來工業化所必備的基礎設施、人員設備和管理經驗。

當天，埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德、盧旺達總統卡加梅、索馬裏總統穆罕默德、蘇丹總統巴希爾、非洲聯盟委員會主席法基出席了開園儀式。

吉布提總統蓋萊在開園典禮上表示，新的自由貿易區是「成千上萬年輕求職者的希望之地」。根據美國中央情報局2017年的估計，吉布提人口為865000人，其中一半以上人口未滿25歲。

自由貿易現在是非洲的熱門話題。本月初，非洲大陸最發達的經濟體南非簽署了非洲聯盟的自由貿易協定，該協議提出在非洲大陸範圍內的實現貿易無國界。

雖然非洲最大的經濟體尼日利亞尚未這樣做，但非洲聯盟的55個成員中有49個現已承諾實施該計劃。

國土面積僅2.3萬平方公裏的吉布提，因牢牢扼守紅海的南大門，連接亞非歐三大洲，坐擁發展國際貿易的天時地利。美國和法國在吉布提都設有軍事基地。2017年8月1日，中國人民解放軍駐吉布提保障基地部隊進駐營區儀式在基地營區舉行。

吉布提現在將自己定位為非洲之角地區的戰略貿易中心，其內陸鄰國埃塞俄比亞是該地區的經濟強國，95%的進口通過吉布提進口。

作者： 廖志鴻 *本文來自華爾街見聞

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