傳騰訊音樂擬赴美上市籌40億美元 估值料達港幣2340億

據《金融時報》引述 2 位知情人士透露，騰訊音樂娛樂集團 (TME) 已聘任高盛、摩根士丹利和美銀美林牽頭進行赴美 IPO。

銀行家預計，憑藉騰訊強大市場地位，這家中國流媒體估值將會超過 300 億美元 (約港幣 2340 億元)，上市籌資規模將達到 40 億美元 (約港幣 314 億元)。

2017 年，騰訊 (0700-HK 與 Spotify 的股權互換，使得騰訊和 TME 獲得對方 7.5% 的股份。知情人士表示「他們正努力使估值至少達到 300 億美元」，屆時 TME 的估值將部分取決於 Spotify 在騰訊音樂娛樂 IPO 定價之時的交易價格。

據 Spotify 向證交所提交的申報材料顯示，換股交易隱含對 TME 的估值為 123 億美元，而如今曝露的數字標誌著 TME 的估值與初始和 Spotify 執行換股交易時有了大幅攀升。

智通財經網報導，騰訊音樂尋求在紐約而非香港上市的原因是，香港近期開始接受的雙重股權結構只適用於創始人，而不是機構。

據中國東吳證券的資料顯示，騰訊去年在中國音樂流媒體收入中所占份額為 78%。其在中國市場的主導地位、強大財務實力和不斷增長的用戶人數，證明該估值合理。

但也有銀行家表示，騰訊可能會尋求更為適度的定價，以確保穩健的後市表現。高盛等投行不予置評。

據知情人士透露，此次 IPO 的受益者將包括華納音樂等國際唱片公司，這些公司通過可轉換工具投資於該公司。摩根大通和德意志銀行將在此次發行交易中扮演支援角色。