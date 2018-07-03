傳騰訊音樂7/6向SEC提IPO申請 市值超300億美元 官方：不予置評

來自微信公眾號《IPO 早知道》的消息，騰訊 (0700-HK) 旗下騰訊音樂定於 7 月 6 日向美國證監會 (SEC) 提交 IPO 申請文件，正式啟動美國上市流程，主承銷商為高盛和摩根士丹利，投資銀行給出的保守定價區間是 290 億至 310 億美元。對於上市傳言，騰訊音樂回應稱「不予置評」。

光是 2017 年，關於騰訊音樂上市的市場傳聞層出不窮：4 月，港媒報導騰訊音樂要上市的計畫；8 月，知情人士稱，騰訊音樂娛樂集團正尋求在首次公開募股前進行新一輪融資；12 月，彭博社發文，指騰訊旗下的 QQ 音樂計畫在 2018 年融資 10 億美元進行 IPO，市值將會高達 100 億美元。

2018 年 3 月，《財經》從消息人士處獲悉，騰訊音樂正在進行一輪 10 億美元的股權轉讓，不過在此次股權轉讓中，騰訊音樂估值為 230 億美元。

2018 年 5 月，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，騰訊音樂娛樂 (Tencent Music Entertainment Group) 已經聘請高盛集團、摩根士丹利以及美銀美林牽頭安排籌備 IPO(首次公開招股) 事宜，這些投行預計，這此 IPO 交易中騰訊音樂的估值將超過 300 億美元。

騰訊音樂擁有 QQ 音樂、酷狗音樂，以及酷我音樂 3 大音樂播放機。根據比達諮詢 (BDR) 資料中心資料顯示，2017 年中國主要線上音樂應用程式中，QQ 音樂以 69.9% 的使用者滲透率排名第一，酷狗音樂則以 68% 的使用者滲透率排名第二，酷我音樂以 34.6% 的使用者滲透率排名第三，網易雲音樂以 31.7% 的使用者滲透率排名第四，蝦米音樂以 10.3% 的使用者滲透率排名第五。

在音樂版權方面，騰訊音樂娛樂擁有國際化佈局的領先優勢。2017 年 5 月，騰訊音樂娛樂集齊了索尼、華納、環球這 3 大唱片公司的版權；2017 年 9 月，騰訊音樂娛樂和阿裡音樂達成了版權轉授權合作，獲得滾石、華研、相信、寰亞等阿裡音樂獨家代理的音樂版權；2018 年 2 月，騰訊音樂娛樂與網易雲音樂就網路音樂版權合作事宜達成一致，相互授權音樂作品，達到各自獨家音樂作品數量的 99% 以上。

2017 年 12 月，騰訊音樂與 Spotify 雙方達成換股戰略合作，對騰訊音樂而言，這次合作將擴大自身在國內和亞洲以外音樂業務的增長，同時，也有利於雙方的上市進程。

根據融資資料顯示，騰訊音樂在 2016 年收入近人民幣 50 億元，淨利潤近人民幣 6 億元；2017 年其營收超過人民幣 94 億元，淨利潤超過人民幣 18.8 億元；預計 2018 年其營收將超過人民幣 170 億元，淨利潤達到人民幣 36.5 億元。