S&P 500指數上或下？看這2大關鍵水位

針對貿易戰以及積極升息的 Fed，今年夏季市場沒有太大變化，S&P 500 指數現在已經重返 5 月中旬價位。

Miller Tabak 股市分析師 Matt Maley 表示，有兩大關鍵水準可能會帶來 S&P 500 指數下一波大浮動。

「目前在 2800 點的阻力水準上，這是我們今年 2、3、6 月時觸頂的水準。」

S&P 500 指數今年 1 月下旬站上 2872 點高點，隨後 3 月初回檔，但 3 月中旬又再次跳回 2800 點，但卻未能守住。

「倘若我們能突破這個關卡，市場就會有很多上行動力，我們應該會看到該指數快速上升到歷史高點。」

S&P 500 指數一個支撐點就是 100 日 MA 在 2705 點，7 月初的時候盤中一度觸及此點，但大部分時間是守在該水位之上。

「當然，更重要的是 200 日 MA，這是今年多次反彈的水位，如果跌破 200 日 MA 的水位，就會快速下跌至 2 月的盤中低點。」

S&P 500 指數現在處於 2679 點、200 日 MA 下跌 2% 的水準，上一回是在 5 月初打破該趨勢線。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，S&P 500 指數的風險正在加強，因為最近中美貿易矛盾對該指數產生了阻力。

「貿易戰中這種非常負面的地緣政治影響，基本上可以有很長期的影響，基本上可以摧毀多數復甦，所以我認為現在是一觸即發的局勢。到政局有點緩解，明確性更高之前，股市很難強勁。」

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