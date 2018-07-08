美股大空頭舉手投降： 做空美股是錯的

投資大佬，「大宗商品之王」 Gartman 周五發文承認，過去幾周做空美股的策略是錯誤的，「我們做空（美股）是錯的...... 至少現在如此。」

Gartman 寫道，「過去幾周我們一直做空美股，有段時間這看上去很明智，事實上，一開始我們加大空頭是明智的...... 但是任何部位必須根據每一天的情況重新考慮；必須評估風險，並根據需要調整。簡單來說，我們做空是錯的...... 至少目前如此......（美股）已經觸及我們以前的止損位，昨天我們又將止損位由 2747 下調至 2741...... 顯然，貿易關稅；貿易保護；利率上升有利於股票價格。誰知道呢？」

而就在一天前，Gartman 還宣布「熊市開始了，應該根據情況交易」。 Gatman 三月曾做出了美股「分水嶺」的判斷，認為美股經過波動，處於「多年的大頂」。但 4 月他又改口表示，正轉為看多美股。

周五，美股平開，後受非農數據利多的影響，盤中，美股三大股指走高。其中，道指上漲超百點，標普 500 指數上漲超 0.7%，納指也一度上漲超 1%。

但 Gartman 表示，最終他們將再次做空美股，並確信 1 月底全球範圍內的高點將是牛市高點。」但是就目前而言，過去兩天的市場告訴我們，我們是錯誤的，我們在傾聽市場的聲音。正如我們過去多次說過的那樣，犯錯並沒有錯；但是知錯不改，就有問題了，而且如果繼續在錯誤的部位上追加，就是錯上加錯。我們不會這樣做。我們活着是為了再繼續戰鬥一天。」

最後，Gartman 表示，看好「大豆」市場的發展，並在觀察墨西哥比索和黃金的發展。他總結道，「事情正在發生變化，我們的興趣如上所述。事實上，如果不是因為今天是就業狀況報告日，我們也會採取行動，但我們會等到周一。」

美國 6 月非農就業人口變動 21.3 萬人，預期 19.5 萬人，前值 22.3 萬人修正為 24.4 萬人。

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