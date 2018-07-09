〈美中貿易開戰〉貿易戰開打 最慘的是商人

美國於 7 月 6 日對中國的 340 億美元進口徵收 25% 關稅。北京立即對美國黃豆、肉類、和汽車徵收關稅。

在徵收關稅的壓力下，許多進口商正廣泛承受著漲價壓力，如供應沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 中國山姆會員商店等超商的蘇州華東公司，就只是眾多受害者之一。

進口商蘇州華東總經理 Gong Peng 表示，該公司匆忙在關稅生效前進口的美國牛隻，涵蓋高達 3 個集裝箱，而剩下每個集裝箱的關稅額高達人民幣 50 萬元 (約台幣 230 萬元)。他們也將不得不承擔關稅或將其轉嫁給客戶。

而以福特汽車公司 (F-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 為例，這兩家汽車製造商都在幾週前因中國進口車關稅調降至 15% 而宣布降價。

但從 7 月 6 日開始，如果車款是在美國製造的將徵收 40% 的稅。這不僅影響美國製造商，BMW 和戴姆勒公司也面臨更高的成本，因為他們從美國的裝配廠向中國進口豪華車型。

數據顯示，特斯拉因關稅已將 Model S 和 Model X 售價提高了人民幣 15 萬元至 26 萬元，同時美國總統川普也正在考慮對另外 160 億美元的中國商品徵收關稅，他上週表示最終關稅總額可能超過 5000 億美元。

鑒於目前美中雙方在貿易爭端的議題上，都沒有要停緩的趨勢，似乎所有經過美國與中國的商品都將被徵收額外的關稅。

而上有政策、下有對策，某些企業如中國的青島漢泰紡織 Hemp Fortex 等公司，即因為營收過半是來自美國，預計將把製造基地轉移中國境外以避開關稅問題。

Just Play LLC 為迪士尼 (DIS-US) 公主等知名品牌玩具製造商，聯合創辦人 Geoffrey Greenberg 稱該公司也正在探索將生產基地轉移到中國境外。

據了解，目前服飾業及鞋業還未遭徵收額外關稅的命運。川普女兒伊凡卡 Ivanka 的服飾品牌似乎不受關稅影響。目前美國販售的三分之一服飾品項及 72% 的鞋子都是由中國製造。

中國去年進口了 1300 億美元的美國商品，不到美國從中國進口的三分之一價值。這意也味著，在一場全面、針鋒相對的貿易戰中，中國可能不得不採取關稅以外的措施進行報復。