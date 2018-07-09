台股盤前─靜待貿易戰後續 國巨填息行情樂觀 指數拚站回年線

美中貿易戰開打，台股上周五 (6) 日反覆測試年線，尾盤在漲價題材股帶動下，以跌 3.24 點，收在 10608.57 點，成交值 1587 億元。法人表示，美國 6 月就業數據優於預期，緩和市場對美中貿易戰開打的不安，美股同步勁揚，今日國巨除權息，在基本面表現優異下，填息行情樂觀，指數拚站回年線。

三大法人 6 日合計賣超新台幣 25.87 億元，其中自營商買超 15.71 億元，投信賣超 1.72 億元，外資及陸資賣超 39.86 億元，法人認為，須密切關注外資態度，若外資撤出速度加快，可能將使台股波動加劇。

觀察今 (9) 日盤面，美中貿易戰影響美元和人民幣走勢，其中人民幣 6 月重貶，市場估計鴻海、廣達、英業達等大陸布局規模大的科技廠，匯兌業外收益可期。

浩鼎、智擎昨日同步捎來喜訊，浩鼎旗下化療新藥 OBI-3234 獲得美國孤兒藥資格認定，而智擎抗胰臟癌藥則持續打入歐盟第三國並獲 300 萬美元里程碑授權金，最快本季入帳，市場認為此消息激勵，可望提升下半年生技產業的投資氣氛。

整體來看，今日市場氣氛還是會壟罩在貿易戰發展上，不過在美國 6 月就業數據優於預期下，美股 3 大指數同步走揚。今日被動元件龍頭廠國巨除權息，法人表示，市場普遍看好其填息行情，可望帶動漲價題材的被動元件、矽晶圓和 MOSFET 等類股，指數有機會力拚站回年線。