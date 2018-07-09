北約峰會：自由貿易與民粹主義的對決

北約峰會即將於本周在比利時首都布魯塞爾召開，而此次峰會可能會像 G7 峰會一樣，成為西方內部自由貿易和民粹主義的對決。

歐洲的民粹主義者和自由貿易主義者有著嚴重分歧。前者偏向「獨善其身」，「反歐盟」；而後者捍衛多邊機制（包括歐盟、WTO 等）。北約峰會雖是軍事安全會議，但更像自由貿易和保護主義派別對立的場所。

前美國駐北約大使 Ivo Daalder 對 Axios 網站表示，他擔心即將到布魯塞爾參加北約峰會的川普，會與一些歐洲民粹主義的國家領導人一道，將勝利拱手送給普丁。

Daalder 表示，北約中的民族主義者和跨大西洋主義者之間，出現了深深的裂痕。一方面，有土耳其總統埃爾多安、匈牙利總理歐爾班、義大利總理孔蒂和美國總統川普等人支持民粹主義路線。而另一方面，默克爾、馬克龍、特蕾莎 · 梅和特魯多這樣的領導人卻非常擔心俄羅斯，最重要的是關心維護以自由主義為基礎的國際秩序。

此前，美歐因伊核協議、氣候變化、鋼鋁關稅等問題分歧擴大，雖然一些歐洲國家寄望此次北約峰會彌合跨大西洋裂痕，但它們恐怕將會失望。

在貿易摩擦方面，歐美盟友之間也有逐步從「口水戰」升級為實質行動。

美國對包括歐盟在內的地區徵收鋼鋁關稅後，歐盟也從 6 月 22 日開始，向美國價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，主要產品是來自美國共和黨「票倉」的「故鄉土特產」。

此前英國金融時報報導稱，川普以懲罰性關稅打擊汽車進口的威脅，可能引發全球對高達 3000 億美元的美國產品進行報復。這也是歐盟首次對川普的汽車關稅威脅做出詳細的回應。