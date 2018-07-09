中美貿易戰短期內難解 恒指本週或下探27300點 留意小米首掛表現

中美貿易戰上週五 (6 日) 正式開打，中美互相向對方 340 億美元貨品加徵 25% 關稅。雖然港股及 A 股當天不跌反漲，不過分析員普遍認為，由於中美貿易摩擦不會在短期內解決，相信期間還有很多反覆及波折，在這項負面因素持續困擾下，後市不容樂觀，恒指本週或有機會下探 27300 點。

道瓊工業指數上週五收報 24456 點，漲 99 點，標普與 NASDAQ 則分別漲 23 點及 101 點；ADR 港股比例指數上週五收報 28437 點，漲 122 點。

在美上市的恒指成份股普遍上升，匯控 (0005-HK) 折合港幣每股報 73.99 元，相當於帶動大市升 52 點。騰訊 (0700-HK) 報港幣 390.68 元，相當於帶動大市升 39 點。內銀股表現個別發展，工行 (1398-HK) 與中行 (3988-HK)ADR 合共帶動大市升 9 點；但建行(0939-HK) 拖累大市跌 70 點。

第一上海首席策略師葉尚志昨接受香港《文匯報》訪問時表示，上週五港股上升反映市場或初步消化第一輪中美貿易戰這項負面消息。不過這不代表恒指轉勢，因現時中美貿易摩擦的發展仍然不明朗。此外，美國政府會否繼中興 (0763-HK) 後再對其他大陸企業實施制裁亦是一項隱憂。預期恒指仍未擺脫弱勢，恒指本週最低可跌至 27500 點。

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，中美貿易摩擦在 11 月美國中期選舉前難以得到圓滿解決，因美國總統川普與共和黨期望借貿易問題爭取選民支持。另一方面，他認為現時股市尚未完全反映美國將會對 2000 億美元，甚至更多的中國貨品徵稅這項負面因素。因此，他認為在現時沒有重大正面消息的情況下，恒指本週或下週最低可跌至 27300 點。

不過，《星島日報》援引耀才證券金融集團研究部總監植耀輝預期，以美國目前的徵稅規模來看，對中國的影響有限，加上市場對美國大有可能將徵稅規模加碼早有心理準備，若 A 股能表現向好，恒指有望承 A 股造好重上 29000 點關口。

民眾證券董事總經理郭思治則認為，恒指 6 月至今已下跌 3000 點，美國短期會否擴大關稅規模仍是關鍵因素，故他預期本週恒指會反覆偏軟，但再大幅下跌的機會不大。

本週重要經濟數據，中國方面，週一 (9 日) 公佈 6 月份外匯儲備數據，普遍預估降至 3.103 兆美元；週二 (10 日) 公布 6 月份居民消息價格指數 (CPI) 和工業生產者價格指數 (PPI)，普遍預估 CPO 年增 1.9%，PPI 年增 4.4%；7 月 10-15 日，公佈 6 月份社會融資規模，普遍預估人民幣 1.315 兆元；週五(13) 日公佈 6 月份貿易數據，普遍預估出口年增 10.8%，進口年增 22%，貿易順差為 273 億美元。週三 (11 日) 則有美國公布 6 月份生產者物價指數。

此外，滬深兩市本週 (9 日至 13 日) 限售股上市規模約 42.11 億股，以上週五收市價計算，市值約人民幣 458 億元，較上週大幅下跌。

另一方面，中國證監會會同有關部門上報了《關於進一步放開外國人 A 股證券帳戶開立政策的請示》，已獲國務院原則同意。此次主要是放開以下兩類人員在境內開立 A 股證券帳戶，第一是在境內工作的外國人；第二是 A 股上市公司中在境外工作並參與股權激勵的外籍員工。

本週投資者需留意的事項包括：1) 中美貿易戰最新進展。2) 美國政府會否對其他中國企業實施制裁。3) 中國外儲、通膨與外貿數據表現是否符合 / 好過市場預期。4) 小米上市首日表現。