三大美股指集體轉漲 道指漲150點 非農就業亮點抵消國際形勢影響

首發於 6 日 21 點 30 分，更新美股及補充美元、美債、美油行情。

部分數據好於預期的非農就業報告公布後，美股基本平開，後一路走高，美債價格上漲、殖利率下行，美元下跌，美油隨之上揚。

美東時間 7 月 6 日本周五，美股開盤三大指數漲跌不一，標普 500 指數低開 0.20 點，跌幅 0.01%，報 2736.41 點。道瓊斯工業平均指數低開 27.37 點，跌幅 0.11%，報 24329.37 點。那斯達克綜合指數高開 9.28 點，漲幅 0.12%，報 7595.71 點。

此後三大股指集體轉漲，截至更新，道指漲幅一度達到 150 點，標普漲逾 0.9%，納指漲約 1.3%。

盤中 Facebook 上漲 2.5%，刷新盤中紀錄新高 203.59 美元；推特漲超 3%，奈飛漲超 2%，蘋果漲 1.3%，谷歌漲 1.1%，亞馬遜漲 0.7%；AMD 英偉達漲 1.9%，博通漲 1.2%，英特爾漲 1%，高通漲 0.8%，美光科技漲 0.8%。

非農數據公布後，美元指數加速下行，將近 6 日 22 點時跌破 94 關口，一度刷新 6 月 14 日以來盤中低點至 93.92，帶動非美貨幣普遍走高。截至更新，美元指數回到 94 上方，日內跌幅仍超過 0.3%。

隨著美元指數跌破 94，歐元兌美元漲超 0.6%，刷新 6 月 14 日以來盤中高位至 1.1767。英鎊兌美元漲超 0.4%，刷新 6 月 26 日以來盤中高位至 1.3279。美元兌日元跌超 0.2%，刷新日低至 110.30。

受益於美元下跌，美油刷新日高。 截至更新，WTI 原油期貨漲超 1%，7 日零點過後一度升破 73.90 美元 / 桶。

非農數據公布後，美債價格保持漲勢、殖利率震盪下行。10 年期美債殖利率一度跌破 2.82%，截至更新，重上 2.82%。

非農詳情：新增就業高於預期、失業率回升、勞動力參與率走高、薪資增速遜於預期

美國 6 月非農就業人口變動 21.3 萬人，預期 19.5 萬人，前值 22.3 萬人修正為 24.4 萬人。4 月由 15.9 萬人修正為 17.5 萬人。

經過修訂後，美國過去三個月非農就業平均人數為 21.1 萬人。過去 12 個月，美國非農就業增加了 240 萬人。

分行業看，商業服務、製造業和醫療保健行業是就業增加的主力，零售業就業下滑。

6 月，美國製造業增加了 3.6 萬個工作崗位，耐用品製造各部門就業幾乎全線增長；過去一年，美國製造業增加了 28.5 個工作崗位。6 月，醫療保健新增就業人數 2.5 萬人，過去一年新增就業 30.9 萬人。

失業率方面，由於更多的人對就業市場充滿信心而進入勞動力市場，6 月失業率回升至 4%，略高於預期和上個月創下的十八年新低 3.8%。

美國 6 月失業率 4%，預期 3.8%，前值 3.8%。美國 6 月勞動力參與率 62.9%，預期 62.7%，前值 62.7%。

雖然美國 6 月非農就業數據再次超預期，但是 6 月時薪增速方面不及預期和前值，令人失望。6 月時薪年增率增長 72 美分，與上月持平。

美國 6 月平均每小時工資環比 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%。美國 6 月平均每小時工資年增率 2.7%，預期 2.8%，前值 2.7%。美國 6 月平均每周工時 34.5 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時。

金融部落格 Zerohedge 稱，總體而言，雖然 6 月非農就業數據失業率穩健，但時薪增速不及預期可能給市場提供施壓美元的空間，聯準會可能會重新評估經濟或者至少是工資是否確實足夠堅挺，來支持 2018 年再升息 2 次。

『新聞來源／華爾街見聞』