扎克伯格超越巴菲特！矽谷富豪首次占據全球巨富三甲

7 月 7 日是美國科技股大漲的日子，也是科技業富豪的勝利日。

據彭博億萬富翁指數追蹤，截至美東時間 7 月 7 日本周五收盤，Facebook CEO 扎克伯格的個人身家超越了巴菲特，成為該指數榜單第三名，僅次於亞馬遜創始人貝佐斯和微軟聯合創始人比爾 · 蓋茨。這是科技業富豪史上首次榮登該榜單三甲。

彭博數據顯示，現年 34 歲的扎克伯格個人身家 816 億美元，較 87 歲的巴菲特身家多約 3.73 億美元。

扎克伯格的個人財富大增與 Facebook 股價的優異表現密不可分。本周五 Facebook 股價盤中漲至 203.64 美元，刷新盤中最高紀錄，收漲 2.41%，收報 203.23 美元，創收盤歷史新高，公司市值超過 5880 億美元。

周五當天，巴菲特領導的波克夏海瑟威股價同樣上漲，但漲幅明顯不及 Facebook。伯克希爾 B 股收漲 0.03%，收報 187.56 美元，市值超過 4645 億美元。伯克希爾 A 股收漲 0.02%，收報 28.37 萬美元，市值約 4660 億美元。

不過，以上只是彭博億萬富豪指數的排名。據華爾街見聞編輯查看，目前在福布斯全球富豪榜上，巴菲特仍排在僅次於貝佐斯和蓋茨的第三位，扎克伯格位列第五。據福布斯榜單，扎克伯格的個人資產凈值為 710 億美元，和彭博上述數據相差較大，可能是因為沒有考慮股價最新波動。

『新聞來源／華爾街見聞』