摩根大通和工行拯救德銀？

媒體報導稱，中國工商銀行和摩根大通可能入股深陷危機的德意志銀行。

德國《經濟周刊》周五發表文章稱，摩根大通和中國工商銀行可能入股深陷危機的德意志銀行，這引發德銀在在歐洲交易時段一度大漲 6%，但隨著摩根大通發布聲明出面否認，其股價漲幅有所回落，截止發稿時為止依然上漲 3%。

德意志銀行的股價今年已下跌近五分之二，其市值降至 200 億歐元（234 億美元）以下。相比之下，摩根大通市值 3530 億美元、工商銀行市值 2740 億美元。

《經濟周刊》文章還稱，德國首相默克爾在會見前德意志聯邦銀行董事長現任瑞銀董事長 Axel Weber 時，表達了對於德銀的擔憂。德國政府發言人隨後否認該報導，稱德國政府對於德銀管理層充分信任。

市場分析稱，投資者對於新任的德銀 CEO Christian Sewing 重新關注歐洲以及削減全球投資銀行業務的戰略表示懷疑。今年 6 月，德銀跌至 9 歐元以下，創記錄以來的最低點。

之前，在聯準會一年一度的壓力測試中，德銀美國分行成為唯一沒有通過該測試的大型金融機構。這是德銀美國分支機構四年來第三次未通過聯準會的壓力測試。德銀美國分行被限制向德國總行匯入資金。

市場分析稱雖然德銀陷入困境，但其特許金融權引起了人們的興趣。在英國退歐之後，倫敦作為金融中心的地位受到了威脅，而法蘭克福作為德銀總部以及歐洲央行所在地的相對地位愈發重要。各種大型金融機構都在尋求加強其法蘭克福的業務。