美續領失業金人數創2年半新高 勞動市場降溫訊號浮現
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
美國勞工部 (DOL) 周四 (26 日) 公布最新數據顯示，美國續領失業金人數升至 2021 年 11 月以來最高水準，延續過去一個半月的急劇增長趨勢，顯示更多人長期失業。
續領失業金人數攀升與其他調查和數據一致，都指向勞動市場放緩。本周美國經濟評議會 (Conference Board) 的職缺調查顯示，認為就業機會充足的消費者比例降至 29.2%，為 4 年多來最低。
截至 6 月 21 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.6 萬人，低於市場預期的 24.4 萬人，較修正後前值 24.6 萬人減少 1 萬人，4 周移動平均值報 24.5 萬人。
截至 6 月 14 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 197.4 萬人，遠高於市場預期的 195 萬人，較修正後前值 193.7 萬人增加了 3.7 萬人，4 周移動平均值報 194.1 萬人，雙雙創下自 2021 年 11 月以來的新高。
續領失業金人數大幅增加，但初領失業金人數穩定，顯示雇主正放緩招聘腳步，但仍留住現有員工。彭博經濟研究指出：「儘管企業不願主動裁員，但被解雇的勞工越來越難找到新工作。」
美國聯準會 (Fed) 上周維持利率不變，決策官員等待關稅對經濟潛在影響的明確性。聯準會主席鮑爾當時表示，就業市場並未「迫切需要降息」。他本周向國會議員重申，勞動條件仍然穩固。
不過，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周四示警，今年夏天企業可能面臨因關稅上升而調漲價格的壓力，可能引發消費者反彈，進而導致裁員。
「若企業因漲價而失去銷量，就需要削減成本。如果因無法漲價而失去利潤，同樣需要削減成本，」他說：「無論哪種情況，削減成本都可能意味著裁員，顯示目前低招聘、低解雇的環境可能面臨威脅。」
值得注意的是，此次調查期間有技術性因素干擾，如暑假開始是近期申請人數上升的部分原因，部分州的非教學人員有資格在暑假期間申請失業救濟金。
持續申請人數攀升讓多位經濟學家預期，勞工部 6 月就業報告中的失業率將從 5 月的 4.2% 升至 4.3%。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美上周失業金申請人數微降 高檔水準仍反映就業市場疲弱
- 賈西效率革命持續 亞馬遜零售部門凍結招聘預算
- Fed巴金：政策不確定性高 企業暫緩招聘與投資決策
- 〈美股早盤〉AI題材助攻！主要指數開高 標普500、那指再探歷史新高
下一篇