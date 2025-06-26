美續領失業金人數創2年半新高 勞動市場降溫訊號浮現

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-26 22:00

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美國勞工部 (DOL) 周四 (26 日) 公布最新數據顯示，美國續領失業金人數升至 2021 年 11 月以來最高水準，延續過去一個半月的急劇增長趨勢，顯示更多人長期失業。

美國持續申請失業救濟人數升至197萬人，創下2021年11月以來新高，顯示更多人長期失業。

美國續領失業金的人數與四周平均值，皆創下 2021 年 11 月以來的新高。(圖：ZeroHedge)

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續領失業金人數攀升與其他調查和數據一致，都指向勞動市場放緩。本周美國經濟評議會 (Conference Board) 的職缺調查顯示，認為就業機會充足的消費者比例降至 29.2%，為 4 年多來最低。

上周初領失業金的人數略有下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 21 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.6 萬人，低於市場預期的 24.4 萬人，較修正後前值 24.6 萬人減少 1 萬人，4 周移動平均值報 24.5 萬人。

截至 6 月 14 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 197.4 萬人，遠高於市場預期的 195 萬人，較修正後前值 193.7 萬人增加了 3.7 萬人，4 周移動平均值報 194.1 萬人，雙雙創下自 2021 年 11 月以來的新高。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

續領失業金人數大幅增加，但初領失業金人數穩定，顯示雇主正放緩招聘腳步，但仍留住現有員工。彭博經濟研究指出：「儘管企業不願主動裁員，但被解雇的勞工越來越難找到新工作。」

美國聯準會 (Fed) 上周維持利率不變，決策官員等待關稅對經濟潛在影響的明確性。聯準會主席鮑爾當時表示，就業市場並未「迫切需要降息」。他本周向國會議員重申，勞動條件仍然穩固。

不過，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周四示警，今年夏天企業可能面臨因關稅上升而調漲價格的壓力，可能引發消費者反彈，進而導致裁員。

「若企業因漲價而失去銷量，就需要削減成本。如果因無法漲價而失去利潤，同樣需要削減成本，」他說：「無論哪種情況，削減成本都可能意味著裁員，顯示目前低招聘、低解雇的環境可能面臨威脅。」

值得注意的是，此次調查期間有技術性因素干擾，如暑假開始是近期申請人數上升的部分原因，部分州的非教學人員有資格在暑假期間申請失業救濟金。