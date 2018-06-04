困境中掙扎的德銀將迎來關鍵的一個月

在經歷了雲霄飛車般的一周後，德銀迎來了關鍵的六月。

據彭博報導，該行 CEO Christian Sewing 正全面推進其投行部門的重組計劃，在未來幾周內，德銀或將裁員數千人。

並且路透提到，聯準會將在月底前公布德銀在美國大部分業務的壓力測試結果，預計這又將給這家德國最大的銀行再一次帶來挑戰。

雖然德銀正面臨來自美國銀行業各監管機構及金融市場的重重壓力，但其實德意志銀行擁有足夠的現金儲備來應對風暴。

彭博指出，該公司擁有 2790 億歐元的流動資金儲備，幾乎比 2016 年 9 月增長了 30% ，並且用於衡量財務實力的普通股一級資本比率在今年第第一季末為 13.4%，也高於 2016 年底的 11.8%。

上周五，標準普爾下調德意志銀行信貸評級，由 A- 降至 BBB+，僅較垃圾債券評級高 3 級，展望為穩定，理由是「重大執行風險」。

而在更早的一天，因聯準會一年前的一份報告曝光，德銀股票創下歷史新低。在那份報告中，聯準會把德銀在美業務歸為「困境」一類， 這是聯準會採用的最低標準。

德銀 CEO 隨後發表聲明稱，德銀的母公司 Deutsche Bank AG 資本狀況很好，擁有充足的流動性儲備。

他表示，目前德銀正積極採取補救措施，加強內控環境和基建，以解決內部和監管機構的擔憂。並且他認為外界對德銀穩定性的評估存在偏差。

同日，英國《金融時報》還報導稱，德意志銀行美國部門已經被列入聯邦存款保險公司的「問題銀行」名單，即那些存在危及到其金融生存的弱點的銀行。

華爾街見聞此前文章還提到，德銀已計劃撤出全球多個股票市場，將大幅縮減美國市場的這類業務，而且已經開始裁撤在中歐、中東和非洲的這類業務。

近幾年來，德銀一直沒有走出業績低迷、股價下挫的困境。自德銀公布第第一季財報後，該行已經宣布今年將大幅裁員，以便減少成本，並重新評估其全球股票業務。