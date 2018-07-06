歐股盤中─主要指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600跌0.02%

今 (6) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 一度下跌 0.02%。

台北時間週五晚間 6 點 04 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.02%，德國 DAX 指數上漲 0.01%，法國 CAC 40 指數上漲 0.04%，英國 FTSE 指數下跌 0.12%。

週五早盤，基本資源類股表現亮眼，漲逾 1.2%；汽車類股延續昨日漲勢，上漲約 0.8%。

BMW、福斯與戴姆勒的執行長，日前一同與美國駐德大使 Richard Grenell 會談，盼美方撤除對歐汽車關稅。

據悉，Richard Grenell 稱，若歐洲撤除對美汽車關稅，美國總統川普也可能撤除對歐汽車關稅。

個股方面，法國投資公司 Eurazeo 股票評級獲匯豐銀行調升，股價大漲 4.75%；上週與印度塔塔鋼鐵 (Tata) 合併鋼鐵業務的德國工業巨擘 ThyssenKrupp，股價上漲 4.5%。

市場持續關注貿易戰情勢，自美東時間 7 月 6 日凌晨起，美國開始對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，並計畫於 2 週內，另對 160 億美元商品課稅。

美國總統川普宣稱，若美中無法達成協議，之後還可能「加碼」，對總值逾 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

中國外交部發言人陸慷也宣布，在美國對中國「片面施加的不公平關稅措施」生效後，中方對美部分商品加徵關稅措施，已立即生效。