聯準會公布壓力測試成績：德銀未過關 高盛大摩被限分紅庫藏股

28 日本周四，聯準會公布今年第二輪銀行業壓力測試結果，最終 35 家受試大銀行中僅有德意志銀行一家未能過關，但包括高盛和摩根士丹利在內的六家銀行都被限制不得增加擬資本返還的規模。

這是德銀美國分支機構四年來第三次未通過聯準會的壓力測試。聯準會今年發現，該行的數據和控制有一些「重大缺陷」。未過關將使德銀美國分行向其德國母公司轉回利潤受到限制。

聯準會的限制要求也意味著，高盛和摩根士丹利將不得增加分紅和股票庫藏股。聯準會高官稱，之所以對這兩家銀行網開一面，仍然判定他們通過測試，部分源於去年通過的稅改法導致他們持有的一些稅收相關資產貶值。

聯準會提到，State Street 必須採取行動，分析一旦最大貿易夥伴破產，該機構將會怎樣。聯儲期望高盛、摩根大通和 State Street 近期內提振資本水平。在明年壓力測試以前，他們可以申請聯準會批准額外的資本返還。

聯準會還要求，摩根大通、美國運通、KeyCorp 和 M&T 各自重新提交更保守的資本返還計劃。

上周公布第一輪壓力測試結果時, 華爾街見聞就發現, 雖然 35 家受試行均通過測試, 但高盛和摩根士丹利的抗壓資本水平最接近資本要求的紅線，分列倒數第一和第二。

聯準會要求，在壓力環境下，系統重要性銀行的一級資本與總槓桿敞口之比——補充性槓桿率（supplemental leverage ratio）不得低於 3.0%，高盛此次測試結果為 3.1%，摩根士丹利為 3.3%，倒數第三位的 State Street 為 3.7%，其餘受試美國銀行均超過 4.0%。

從普通股本的一級資本率（CET1）看，聯準會設定最低為 4.5%，State Street 列倒數第一，CET1 為 5.3%，高盛倒數第二，為 5.6%，其他受試美國銀行至少 7.0% 以上。

聯準會負責監管的副主席 Randal Quarles 本周四評論稱，今年的測試結果體現出，大銀行有強健的資本水平，即使面臨嚴重的衰退, 也能保持貸款能力.

本周四盤後公布壓力測試結果後，在美上市德意志銀行股價（DB）一度跌 1%，摩根士丹利（MS）跌 0.6%，高盛（GS）曾跌 1.3%，但此後反彈，恢復漲勢，德銀漲逾 0.8%，摩根士丹利和高盛分別曾漲逾 0.5% 和 0.9%。

富國銀行（WFC）盤後一度漲超 3%，摩根大通（JPM）漲超 2%，花旗（C）漲 2.2%。