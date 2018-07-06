預期支配實際行動：全球貿易增長今年已經大幅放緩

對於貿易形勢的預期，早在實際措施落地之前，就已經重挫了全球貿易。

6 月的摩根大通全球製造業 PMI 的新出口指數降至 50.5，為近兩年來的新低。自今年 1 月攀至 54.2 的峰值以來，該分項指數一直在下挫，目前勉強維持在 50 的榮枯線上方。

6 月的摩根大通全球製造業 PMI 跌至去年 7 月以來的低點 53，商業信心更是創下 19 個月以來的低點。

在摩根大通全球製造業 PMI 統計的 30 個國家中，6 月有 5 個國家製造業 PMI 在榮枯線下方。華爾街日報原因加拿大研究公司 BCA Research 分析師觀點稱，全球貿易萎縮，首當其衝的就是製造業，而亞洲的新興國家是典例。

韓國製造業 PMI 今年 3 月以來，已經連續四個月維持在萎縮區間。

「亞洲的出口貿易和亞洲的收入之間有著巨大的相關性，你可以把這擴展到全球貿易和全球營收。」摩根大通資管亞洲首席市場策略師 Tai Hui 稱，消費者電子等行業已經受到影響。

即使是小幅關稅也會影響商貿信心，該策略師還提到，在一體化的全球供應鏈中施加關稅可能是自毀式的行動，有可能會傳導到美國消費者。

如果前期的預期進一步成為現實，各方在貿易糾紛中都不肯讓步，全球經濟蒙受的損失會越來越大，而身處矛盾中心的國家更是如此。英國央行行長卡尼周四也提到，如果美國對所有貿易夥伴都將關稅提高 10%，美國的 GDP 可能會損失 2.5%。

另一方面，中國央行貨幣政策委員會馬駿稱，其研究團隊測算顯示，500 億美元規模的貿易戰會使中國的 GDP 增速放緩 0.2 個百分點；目前這一規模的貿易戰對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化，有些甚至被過度解讀了。