墨西哥對美關稅開始實施 美豬及乳製品最痛

墨西哥週四 (5 日) 開始對數十種美國商品徵收第二階段的報復性關稅，以回擊美國總統川普對墨西哥向美國出口的鋼鐵和鋁關稅。

第二階段的關稅將對價值近 30 億美元的美國產品的做貿易回應。墨西哥政府上個月首次公布其關稅項目名單，於 6 月 5 日開始採取行動，取消了北美自由貿易協定 NAFTA 對包括豬肉、土豆、和威士忌在內的多種產品的優惠關稅。

墨西哥的大部分報復性關稅都將落在美國的農產品出口上，如蘋果、蔓越莓、和各種奶酪等。墨西哥也瞄準了許多美國鋼鐵產品，而名單上的大多數產品將面臨 15% 至 25% 的關稅。

加拿大和歐盟近期也對價值近 160 億美元的美國產品，如花生醬和廚具等，徵收報復性關稅。墨西哥表示，只要川普政府維持對墨西哥鋼鐵和鋁的關稅，此關稅將繼續存在。

墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 表示，墨西哥策略性地選擇了對國民消費沒有重大影響的產品提高關稅，對通貨膨脹問題也沒有重要影響。

由於墨西哥將對美國豬肉的關稅提高至 20%，預計美國豬肉生產商將更加感受到損失。墨西哥去年購買了約 25% 的美國豬肉銷量。

鑑於墨西哥約占美國所有乳製品出口的 25%，並且去年購買了近 4 億美元的美國奶酪，美國乳製品生產商也會遭受關稅的打擊。