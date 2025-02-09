〈台股風向球〉充滿未爆彈的市場？貿易戰恐升級投新變數
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-09 11:30
在利空淡化下，台股加權指數走穩，本周僅下跌 47.14 點，收在 23478.27 點，法人指出，目前類股輪動速度快，尤其美國總統川普恐又要再祭出關稅政策─已表示本周徵收對等關稅，並強調是「貿易戰的重大升級」，此不確定性勢必對行情又投下變數。
永豐投顧分析，川普朝令夕改和商人口無遮攔的談判性格難以捉摸，對股市投資者而言，猶如身處充滿未爆彈的政經環境中，使資金不敢長駐股市。
台股交易員也不諱言，究竟美中貿易戰會不會擴及其他國家例如日本、歐盟國都是未知數，所幸，AI 應用的發展趨勢不變，長投方向不變，但仍要密切審視大廠的營收和獲利數據變化，連動短線行情。
值得留意，外資上周轉為賣超 472 億元，也顯示國際資金動態不安定。
永豐投顧進一步提到，2 月 12 日為 MSCI 季度調整日期，2 月 27 日盤後生效，入選個股有表現空間，市值前 100 大且尚未納入成分股的個股有台光電、嘉澤、致茂、祥碩、川湖，京元電子等值得留意，剔除股則以南亞科和華新機率大。
同時，須關注 2 月 18 日台積電 (2330-TW) 被課稅結果、2 月 27 日輝達財報後股價表現，以及川普揚言接管加薩走廊並驅逐所有巴勒斯坦人後的中東局勢變化，均為近期重大的不確定因子。
此外，2 月 11 日聯準會主席鮑爾將出席參議院聽證，發布半年度政策報告，而美國 12 日和 13 日將陸續公布 CPI、PPI 數據，聯準會可能的降息路徑牽動資金動能。
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