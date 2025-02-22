投信法人看台股Q1挑戰大 聚焦美股財報周把握機會點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-22 12:10

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台股蛇年開市以來走勢震盪，投信法人表示，雖然第一季挑戰較大，盤面偏向整理、波動的格局，面對川普諸多政策的不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期今年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨之走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留意即將登場的重要美國企業財報表現，可能對整體股市帶來較大影響。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到今年來全球面臨地緣政治、產業及政策變化等不確定性干擾，台股隨之上下震盪；另一方面也在反覆消化 DeepSeek 利空消息；不過，在大型權值股走強，電子、重電類股輪動上攻，加上資金湧入營建、PCB、工業電腦等低基期族群，帶動台股穩步上揚。

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至於關稅議題的不確定性，安聯投信台股團隊表示，預期實質經濟影響不大，但對股市心理層面有影響，若市場出現非理性下跌，反而應伺機布局；在評價風險部分，需留意部分股票評價面上升，但業績未同步跟上，加上美國對等關稅等不確性仍會對盤勢形成壓抑，因此布局上更應關注企業基本面獲利。

在產業基本面，安聯投信台股團隊表示，成長動能集中在先進製程，惟相關供應鏈評價已推升至一定程度，今年基本面獲利數字更關鍵。至於成熟製程相關族群，近期受惠中國補貼政策與美國總統川普潛在禁令，帶動手機、網通及家電等急單需求，後續持續觀察終端消費需求。