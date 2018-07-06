國人買壽險新契約平均保額創10年低 宏泰人壽仍計畫搶攻

老年人口占比逐年攀升，但國人人壽保險新契約平均保額卻逐年下滑，去 (2017) 年降到 52.46 萬元，創十年來新低。面對國人壽險新契約平均保額額度下降及老年化人口增加趨勢，宏泰人壽下半年銷售主力將轉移至保障型商品，預計規劃多種短、中、長繳費期間的美元或台幣計價期繳利變壽險，無懼壽險平均保額下滑，還是要搶攻市場。

隨著台灣邁入高齡社會，高齡人口達 14%，大眾對於醫療及退休保障的需求勢必與日俱增，但壽險新契約平均保額卻逐年下降，至去年底創十年來新低，根據保發中心統計，人壽保險新契約平均保額至去年底僅剩 52.46 萬元。

面對這樣的趨勢及依循政府所力推的政策腳步，宏泰人壽總經理湯維華表示，下半年將以保障型及期繳型商品為主力，期望透過多樣性商品的選擇、主附約的搭配，選擇適宜的繳費年期等方式，協助大眾從剛入社會的新鮮人到青壯年成家立業、退休規劃以及退休人士的保障需求補充，都能依不同階段及早規劃保障，預先做好風險準備。

宏泰人壽即將邁入成立 25 年，今年上半年繳出新契約保費收入突破 66 億元，較去年同期成長超過 100% 的好成績，宏泰人壽認為，財務穩健，加上多元通路如經代、銀行通路等的經營規模擴大，是業績持續成長的主因。

在下半年保險商品策略定下之後，宏泰人壽將規劃多種短、中、長繳費期間的美元或台幣計價期繳利變壽險，積極推動保障型及期繳型商品，同時將持續深化多元通路經營方式。

近年隨著多元通路的創新經營、精準拓展，帶動了宏泰人壽的業績成長，湯維華表示，宏泰人壽今年善用數位科技，深化通路業務動能，透過多元通路，依其客戶需求，提供客戶更多不一樣的選擇；同時也運用數據分析，提供創新加值服務，確實也增加客戶對宏泰的支持及黏著度，也因此提升通路的經營績效。