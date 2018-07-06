BIS總裁的「忠告」：年輕人 別老想著創造貨幣

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS），又一次發出對數位貨幣的批判。

BIS 總裁 Agustin Carstens 近日在接受瑞士媒體採訪時表示，回顧歷史會發現，煉金以及其他的創造貨幣的做法，一直為人們所痴迷，但卻從未有成功的先例，因此忠告年輕人，不要總想著創造貨幣。

BIS 官網昨日刊登了報導全文，Carstens 在其中提到，即便偉大如牛頓，也曾在有一段時間對鍊金術痴迷，但最終並沒有取得成功。他表示：

回顧過去你會發現，憑空創造黃金或者貨幣一直為人們所痴迷，但這從來沒有成功過。即便是偉大的物理學家牛頓，在他生命的某個時點也曾痴迷於鍊金術。他在很多領域都很成功，但唯獨在這個領域失敗了。

牛頓最後成了英國皇家造幣廠的負責人，為何？這是因為如果一枚硬幣是假幣，他能很快的加以辨別。當他在試圖製造黃金的路上失敗後，他改變立場，開始將造假幣的人送入監獄。

所以，我對年輕人的告誡是：停止試圖創造貨幣的想法。

Carstens 表示，央行是備受信任的機構，而這種信任來自於過去數十年的積累，從目前來看，還沒有任何東西能加以取代。

信任是一種很有價值的東西，破壞容易，但獲取則很需要時間。貨幣的地位已經非常穩固，年輕人應該用他們的才智和技能去創新，而不是重新發明貨幣。那種認為貨幣可以憑空創造的想法，是很荒謬的。

這和 Carstens 過去的觀點一致，只是這種對年輕人的「忠告」更有一些苦口婆心的意味。

2 月初，Carstens 在法蘭克福歌德大學發表講話時稱，各國有「很強的理由」對數位貨幣進行干預，這是因為它們和現有金融體系存在直接聯繫，監管當局有責任保護投資者和消費者。

他當時提到，比特幣是「泡沫、龐氏騙局和環境災難的組合體」，要防止數位貨幣成為現行金融基礎設施的「寄生蟲」。他稱：

如果監管機構不提前行動，數位貨幣可能就和主要金融體系形成更緊的聯繫，從而成為一大威脅。

在這次採訪中，他再次強調數位貨幣是泡沫，是龐氏騙局，也是環境的災難。不過在告誡年輕人不要走過去那種「鍊金術」老路時，他更注重擺出道理和論據。

Carstens 認為，除了認為央行所獲得的信任無可替代之外，就數位貨幣自身來說，它們也根本不具備貨幣應該有的職能。他稱：

它們不是貨幣，只是一種投資，一種資產。從他們出現的方式來看，就無法行使貨幣的職能。

在這些所謂的數位貨幣體系中，動力最大的人是那些生產這些資產的人——礦工。他們希望通過生產「貨幣」獲得利潤，情況的確如此，所以反過來能繼續打造讓數位貨幣運行的基礎設施。

但是這種激勵機制和讓貨幣的可利用性實現最大化並不相容。數位貨幣也並未實現貨幣三大職能中的任何一個，他們既不是好的支付手段，不是記賬單位，也不是合適的價值儲藏手段。在這三大方面，它們都敗得很慘。