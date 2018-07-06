沙國增產、美庫存攀升 油價跌破77美元

在沙烏地阿拉伯增產、美國原油庫存意外增加的情況下，今 (6) 日國際油價走跌，布蘭特原油期貨跌破 77 美元。

據石油輸出國組織 (OPEC) 消息人士透露，沙烏地阿拉伯 6 月平均日產量，較 5 月增加約 50 萬桶。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上週美國原油庫存增加 130 萬桶，與分析師預估的減少 350 萬桶，落差甚大。

受上述消息影響，週五國際油價走跌。

台北時間週五晚間 8 點 31 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.16 %，至每桶 76.49 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.63%，至每桶 72.48 美元。

即使如此，外界仍憂心，美國對伊朗的制裁，恐導致油價上漲。

美國呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量歸零。

美國國務院政策規劃主任 Brian Hook 稱，全球備用產能充足，可補上制裁伊朗所造成的原油供給缺口。

然而，伊朗駐 OEPC 代表 Hossein Kazempour Ardebili 直言，美國總統川普的制裁措施，恐使國際油價大漲，「美國消費者將為川普的政策付出代價」。

他說，美國會招來「自傷」，導致經濟受害。