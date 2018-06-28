波動性大、易遭詐騙 英國央行要銀行及保險業者注意加密資產

英國央行 (BoE) 今(28)日對銀行、保險業者示警，稱加密資產波動性大，且易遭詐騙，應多加留意。

比特幣等加密貨幣價格走跌，引發市場關注；BoE 副行長 Sam Woods 在一封致銀行、保險業者的信中表示，加密資產所展現的，是高度波動，以及相對較低的流動性。

Woods 稱，加密資產引發許多疑慮，包括詐騙和洗錢。

Woods 呼籲，銀行、保險業高層，應多關注加密資產可能帶來的風險。

近期日本主管機關要求 6 家加密貨幣交易平台，改善反洗錢措施，受此消息影響，加密貨幣價格下挫。

CoinDesk 數據顯示，上週末，比特幣一度跌破 5800 美元，若與去年 12 月近 2 萬美元的歷史高點相比，跌幅達 70%。

台北時間週四晚間 7 點 59 分，比特幣下跌 0.39%，至 6108.65 美元；以太幣下跌 1.59%，至 435.14 美元；萊特幣下跌 2.85%，至 78.45 美元；瑞波幣下跌 2.18%，至 0.46 美元。

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