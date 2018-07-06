不僅是石油 俄羅斯還在想盡辦法出口小麥

俄羅斯人瘋狂向中國等國家銷售的大宗商品不僅是石油，還有小麥——尤其是近兩年這種史上罕見的大豐收之年。

彭博社報導稱，俄羅斯小麥產量如此之多，以致於所有常規出口渠道的吞吐能力無法滿足出口需求，黑海（Black Sea）航運的所有港口都已經達到了極限承載量，根本無法應對如此高額的出口需求。

情急之下，貿易商們想到了一個變通辦法：他們把本國小麥先運送到世界上最淺的海洋亞述海（Sea of Azov）停泊的小船上，然後這些小船再載着小麥，螞蟻搬家式地轉運到黑海上的大型貨輪上。

根據彭博社的消息，去年大約有 20% 的俄羅斯小麥通過這種船對船的曲折方式出口海外。俄羅斯糧食認證機構的統計顯示，去年船對船的小麥載運量合計高達 880 萬噸，超過了該國位於黑海岸邊的最大糧食出口港 Novorossiysk 的總運輸量。

亞述海淺海港口可以承受的貨船最大糧食載運量為 5000 噸，吃水 5 米（約 16 英尺）。相比之下，黑海的刻赤海峽（Kerch Strait）可以承載的糧食運輸貨輪每次最大載運量高達 75000 噸，吃水深度達 17.5 米。

這說明了俄羅斯小麥產量的逐年提升，以及印尼等國際市場的需求增加，同時也展現出俄羅斯相關基礎設施的瓶頸問題。此外， 這種方式也重塑了國際乾貨運輸路線圖，因為它激發了巨量的船對船運輸需求。

俄羅斯：或成全球第一大小麥出口國

根據俄羅斯國家統計委上個月中旬發布的數據，2017 年度俄糧食總產量達 1.35 億噸。其中小麥產量為 8590 萬噸，對外出口約 2700 萬噸。

另據俄羅斯農業部的預測，本農業年度（2018 年 7 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日）俄糧食出口量將達到創紀錄的 5300 萬噸，其中出口小麥 4000 萬噸，俄羅斯將超越美國和歐盟成為全球最大的小麥出口國。

不過，來自一線的人士預計實際情況要超過農業部的預測。俄羅斯最大的糧食鐵路營運商 Rusagrotrans 公司戰略管理部官員伊格爾 · 帕文斯基本周表示，初步數據顯示，2017/18 年度俄羅斯穀物出口量超過俄羅斯農業部預測的目標 5300 萬噸，小麥出口將高達 4200 萬噸。

據俄聯邦統計局數據，俄羅斯去年的糧食產量達 1.341 億噸，打破了 1978 年蘇聯時期 1.274 億噸的收成記錄。

彭博社年初曾報導，由於豐收和誘人的價格，俄羅斯近年來成功占領了一半以上的小麥市場，成為世界上最大的糧食出口國。

政府大力刺激出口

俄羅斯政府採取多種方式來刺激包括小麥在內的糧食出口。俄羅斯農業部此前稱，穀物庫存高企將對國內市場構成壓力。

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）本周宣布，俄羅斯政府已經將小麥出口零關稅政策延長到 2018/19 年度。

2017/18 年度結束時，俄羅斯穀物庫存已創下歷史最高紀錄。因此俄羅斯正做一切努力提高穀物出口。這是小麥出口零關稅政策延長的大背景。

俄羅斯在 2016 年 9 月 23 日到 2018 年 7 月 1 日期間一直實施零出口關稅政策。此前政府曾在 2015 年 7 月 1 日實施特定關稅，2015 年 10 月 1 日起，小麥出口關稅是出口價值的 50%，然後減去 6500 盧布，但是不低於 10 盧布 / 噸。

為了促進出口，俄羅斯去年 10 月將部分地區糧食出口的鐵路運費下調了一成。

此外，俄羅斯政府正在加快建設用於擴大糧食出口的基礎設施，包括在現有港口設置糧食運輸專用電梯。不過，這些措施仍跟不上糧食產量的增加，正在建設的設施全面投入使用預計要等到 2020 年以後。

而全球主要糧食進口國中國也取消了俄羅斯小麥進口禁令，向俄打開了大門。今年 3 月初，國家質檢總局允許俄羅斯小麥進口，同時對進口俄羅斯小麥植物檢疫要求做出了新規定。

中國於 1996 年對俄羅斯小麥設置進口禁令，當時中國檢疫機關在俄羅斯小麥中發現了印度腥黑穗病（一種真菌類病害）痕跡。這種真菌是國家規定的一類危險性病害，可在土壤中存活多年，一旦傳入將難以根除。

不過，按照中糧集團俄羅斯公司經理 Daron Hofmann 去年的話來說，俄羅斯對中國大規模出口小麥仍需要時間。