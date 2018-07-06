外媒：沙國 Aramco 不上市了？

據外媒週四 (5 日) 報導，沙烏地阿拉伯國有能源企業沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 的上市準備工作已停滯不前。

全球最大的石油生產商 Aramco 通過簽署下游交易，並在期待已久的首次公開募股 IPO 之前提升其工廠的產能，一直在擴大其全球業務。

該公司的公開上市是沙烏地阿拉伯開放經濟計劃的一部分，但 Aramco 的一位高級官員告訴《華爾街日報》提到，「每個人都幾乎肯定它 (IPO) 不會發生」。

Aramco 的 IPO 將意味著該國計劃減少對石油依賴，也將創造資本市場歷史上最大的上市公司。然而，經過 2 年的努力準備，最近幾個月的疑慮已加深。沙國官員和熟悉的人士表示，該公司和該國根本沒有準備好進行這項籌集 1000 億美元的 IPO。

於 2016 年 1 月首次由沙國王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 提出的 IPO 原計劃於去年完成，但被推遲了幾次後定於明年上市。

幾個月來，銀行員和顧問一起與公司和政府官員協作如何將國有企業與政府和其他國有企業分開。近期 Aramco 邀請律師事務所們前往杜拜討論多國上市的可能性，而石油公司官員後來提到並未有計劃盡快作出決定。

Mohammed bin Salman （左）/ 圖：afp

沙國官員表示，他們確定在紐約、倫敦、或香港的大型證券交易所上市將帶來太多的法律風險，使 Aramco 的法律訴訟量提升。

官員們表示，如在本土沙國證券交易所 (Tadawul) 上市並無太多意義，因 Aramco 目前估值約 2 兆美元，但 Tadawul 整體市值約 5230 億美元而已。

沙國官員和熟悉該王國計劃的其他人士表示，沙國領導人不再將 IPO 視為為王國未來籌集資金的唯一途徑。

自 IPO 消息以來，油價已經翻了一倍多，達到每桶近 75 美元，給沙國帶來了巨額現金。由於伊朗、委內瑞拉、和利比亞因政治動蕩導致全球石油短缺，沙國面臨一個增產價格還不會跌的難得機會。

此外，沙國的債券也籌集了數十億美元，2016 年首次全球發行債券時籌集了 175 億美元，此後又多做了幾筆。