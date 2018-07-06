能源盤後─川普推特文逼油價降 EIA捷報美庫存大漲

美國能源信息署 EIA 公布的報告顯示，截至 6 月 29 日一週的庫存成長 120 萬桶，較分析師預計的下滑 -390 萬桶多出許多。因美國庫存意外的漲幅，週四 (5 日) 油價有所下降。

布蘭特原油期貨收低 -0.63 美元，或 -0.81% 至每桶 77.61 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 -0.97 美元，或 -1.31% 至每桶 73.17 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.65% 至每加侖 2.131 美元。

天然氣收低 -0.042 美元，或 -1.46% 至每一千立方英尺 2.828 美元。

原油價格近期一直保持在自 2014 年以來的最高水平，短期內主要供應鏈中斷及貿易威脅都是高價的因素，而需求較穩健。

自 2016 年來的最大庫存減少後，這週的 EIA 成長數據顯示美國的供需形勢顯為正常。

全球供應增加的前景使布蘭特原油漲幅有限，縮小了與美國 WTI 價格之間的差距。分析師表示，這一趨勢可能會對美國出口商造成傷害，而週四 EIA 的報告也顯示出口較一週前下滑。

同時，投資者也對美國總統川普發布的一條推文作出反應，其中他重申要求石油輸出國組織 OPEC 增加產量和降低價格。

川普推文 / 圖：推特

儘管如此，一些分析師也懷疑 OPEC 是否有足夠的剩餘產能來平衡市場，尤其是川普近期對伊朗提出的經濟制裁。

分析師們預計到今年年底前，委國及伊朗的政局將使市場每日損失 150 萬桶原油。而利比亞的政治動蕩也使每日全球原油市場減少了 85 萬桶原油。