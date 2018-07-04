能源盤後─響應川普 3個月來已提升60萬 沙國願意再增產

在一度達到每桶 75 美元後，因沙烏地阿拉伯宣布將再次提升產能，使週二 (3 日) 油價稍微下調至每桶 74 美元水位。

WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

布蘭特原油期貨收高 0.41 美元，或 0.53% 至每桶 77.71 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.25 美元，或 0.34% 至每桶 74.19 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.73% 至每加侖 2.120 美元。

天然氣收低 -0.002 美元，或 -0.07% 至每一千立方英尺 2.860 美元。

週二盤中原油價格大幅波動。8 月交貨的輕質低硫 WTI 原油早盤交易中價格達到 2014 年 11 月以來的最高水位，但最後逆轉走勢並下跌超過 1%。

今年供應面的減少使價格提升至多年高點，美國期貨最近因加拿大設施供應中斷、利比亞與委內瑞拉的政治動蕩、及美國對伊朗提出的經濟制裁而上漲，同時也對美國原油供應造成壓力。然而，市場增加供應的可能性有助於緩解困境。

在週二的聲明中，沙國稱願意使用備用產能來增加市場供應，也響應了美國總統川普週末的呼求。沙國過去 3 個月的每日出口量已增加了 60 萬桶。

原油輸出國組織 OPEC 及包括俄羅斯在內的其他生產國在 6 月會議上同意增加產量，但是否沙國可填補每日 200 萬桶原油的差額，市場還是拭目以待。

有些分析師表示，該國可能會在準備增加產能的同時通過減少庫存來增加出口。

JBC Energy 分析師在最近的一份報告中表示，預計沙國 7 月每日生產 1080 萬桶原油，創新記錄。與此同時，俄羅斯的產量也每日增加了約 10 萬桶。

分析師們預計到今年年底前，委國及伊朗的政局將使市場每日損失 150 萬桶原油。而利比亞東部港口 Zueitina 和 Hariga 受該地區的一個軍事派系利比亞國民軍所控制，阻止其船隻進入港口的政治動蕩也使得該國主要原油港口關閉，每日從全球原油市場中剔除了 85 萬桶原油。