川普政策奏效？日本對美國直接投資激增70%

據數據服務機構 fDi Markets 的數據統計，日本對美國的國外直接投資，在截至 4 月的一年當中飆漲 70% 至 130 億美元，但投資案從 159 個降至 142 個，代表單一投資案的金額正在擴大。

國外直接投資 (Foreign direct Investment，FDI) 可分為創建投資與控制外國企業股權兩種形式。 創建投資為直接至當地建設廠房、子公司或分行，而股權形式則是收購外國企業股票達一定比例，以達到掌控公司的權力。

美國總統川普希望創造一個正向的循環，透過稅改政策，以吸引外商投資並在美國創造就業機會，截至週三 (4 日) 午盤，美元兌日圓暫報 110.513。

美元兌日圓 4 日暫報 110.513

根據日本財政部的數據，截至 2017 年，日本對美直接投資額累積至 55 兆日元 (4980 億美元)，比前一年增長 4.5%。其中大規模投資案包括三井不動產在紐約曼哈頓的辦公大樓開發案，以及豐田汽車的零件供應商 Denso 計劃在美國田納西州擴建生產基地。

儘管日本對美直接投資額不斷增加，日本貿易振興機構 (JETRO) 指出，日本企業仍存在擔憂，舉例來說，簽證審核變得更嚴格，而美國對汽車零件的原產地的審查規則也令人困惑。

此外，為了針對中國，川普內閣釋放出可能嚴加審核國外投資的計畫，此舉對日本企業的影響仍不明確，但仍使一些企業企業採取觀望的態度，延遲他們的投資計劃。

亞洲國家吸引外國直接投資表現方面，南韓產業通商資源部 4 日公佈的數據顯示，受益於來自歐盟的投資增長，今年上半年進入南韓的外國直接投資創歷史新高 157.5 億美元，年增率增長 64.2%。

能實質增加就業機會的創建投資增長 62.7% 至 128.3 億美元，而透過購買股權的併購投資則增長 71.2% 至 29.2 億美元。

數據顯示，歐盟今年上半年對南韓的直接投資額達 45.7 億美元，美國的直接投資成長 23.2% 至 30.1 億美元，中國則投資 22 億美元。以產業來看，南韓的製造業最具吸引力，國外直接投資大漲 155% 至 72.1 億美元，服務業的外商直接投資成長 25.3% 至 83.7 億美元。