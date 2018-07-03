〈每日外資外匯觀點〉美銀美林估美元中期仍有9%漲幅、日圓111.4具強勁支撐

美銀美林估美元中期仍有 9% 漲幅

美元指數周一最高來到 95.16，維持在近 1 年來的高檔，美銀美林認為，市場仍未完全消化美國聯準會 2020 年前升息進程的題材，預期今年底前仍是推升美元的主要動力，目前美元指數仍低於中期公允價值 8%-9%。

澳洲金融服務 AmpGFX 創辦人 Greg Gibbs 也對強美元持正面看法，從全球市場波動及對美國市場關稅及經濟的擔憂來看，還不足以阻止美元的漲，並預期近期黃金下跌，將對美元進一步走強有所助益。

本周美國將公布多項經濟數據，三菱日聯銀行外匯交易經理 Naohiro Nomoto 認為，部分數據可能會推高美債殖利率，並支撐美元進一步走強。

不過，從技術面來看，花旗首席技術分析師 Tom Fitzpatrick 則提出預警，美元指數很有可能已經見頂，目前走勢與 2001 年 7 月見高點後的熊市走勢非常相似，若遵循歷史經驗，美元恐怕很快就會跌破近期底部。

美元指數日 K 線圖。

英鎊兌美元日 K 線恐回測 1.3 整數關卡

FX Street 分析師表示，目前英鎊兌美元的日 K 線在 1.311-1.31 尋求支撐，一旦跌破，將加速回測 1.305-1.304，並進一步測試 1.3 整數關卡。

德國商業銀行分析師 Karen Jones 則從技術面的相對強弱指標來看，目前 RSI 顯示背離情形，預告下跌有限，英鎊兌美元有可能反彈至 1.3274。

英鎊兌美元日 K 線圖。

大華銀行：美元兌日圓 111.4 遇強勁阻力

美元兌日圓周一、周二連續兩天見到 111 高點，走強的態勢明顯，但大華銀行指出，111 以上壓力沈重，尤其遭逢五月高點 111.4 將遇到強勁阻力，儘管未來幾天能維持強勢，預期進一步大漲的可能性不大。