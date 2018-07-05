四大證券報力挺A股 指低估值個股比重大增具長期配置價值

在中美貿易戰明 (5) 日即將開打前夕，今天中國四大證券報繼續發文力挺 A 股，目前市場看法認為，短期外部不確定因素對股市影響較大，但長期來看估值的影響更為關鍵，現已具備長期配置價值。券商更普遍看好成長股的反彈機會，主要集中在新能源汽車、電腦、半導體和雲端計算等行業。

每逢股市重挫，就可以在四大證券報看到集體發生力挺股市的身影，近來也是如此。值得關注的是，證券日報連續 5 日頭版發佈力挺股市的評論文章，安撫投資人信心。

而今日四大證券報的評論文章，總體來說，從股市、匯市和市場流動性全面掌握，強調要 A 股走出目前窘境，就必須打贏這場保衛戰，並指出目前對比當年跌到 2638 點，低估值區間個股比重已大幅增加，長期來看是影響股價的決定性因素。從流動性來看，也會維持合理充裕水準，強調對人民幣近期走跌無須過度反應，更直指美國升息會增加美國政府和民間償債負擔，若任其發展下去，會形成嚴重的經濟危機。屆時，美元指數就不是上漲而是調頭向下，強調目前中國經濟仍具競爭力，人民幣匯率不存在大幅度貶值的基礎。

近來 A 股估值已低是市場討論的熱烈話題，《上海證券報》報導，如今 A 股市場各類指數中不僅藍籌指數僅 10 倍本益比 (PE)，上證綜指估值也僅 12 倍 PE 左右，直指 A 股市場已成為全球市場的估值窪地。

報導更指出，近來兩股做多力量異軍突起。一是上半年通過滬股通、深股通投資 A 股市場的外資，累計淨買入 1601 億元；二是上半年有 137 檔股票獲得超億元股東增持和上市公司股票回購超 17.33 億股，意味著 A 股市場藍籌指數投資價值獲得外資青睞。

面對下半年 A 股操作，券商 7 月份普遍看好成長股的反彈機會，主要集中在新能源汽車、電腦、半導體和雲端計算等行業。具體來看，電腦行業，尤其是電腦軟體類股成為成長股雲集之地。

申萬宏源證券推薦了太極股份和寶信軟體；中信證券看好廣聯達；安信證券推薦了東華軟體；華創證券則選中了辰安科技。此外，中新賽克以及用友網路被多家券商同時看中。電腦硬體製造方面，中國長城成為機構關注的對象。5G 概念中，烽火通信同時被中泰證券及安信證券推薦關注。

東吳證券表示，看好成長股反彈的關鍵邏輯有兩點：其一，短週期經濟回落帶動流動性邊際改善；其二，7、8 月是半年報披露時間，從過往經驗看來，上市公司業績發佈往往能提振市場情緒。基於成長股估值壓力在第二季已充分釋放，隨著流動性環境和風險偏好邊際改善，成長股反彈值得期待。

長江證券認為，消費類股業績確定性較強，具有一定的抗週期特徵，預計反彈持續性更好。券商重點關注對象主要是景氣持續改善的醫藥和大眾消費行業如休閒服務、商貿零售等。

機構認為，1 至 2 個月內市場將出現持續且可參與的超跌反彈機會。在這輪超跌反彈中，一些機構持倉較輕、前期調整充分但市場空間足夠大的成長類股有望表現突出，建議關注工業自動化、網路安全等類股。同時，一些前期調整充分且預期較低的板塊有配置機會，建議關注消費電子。