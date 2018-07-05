越跌越買 避險基金、保險業者百億資金狂掃A股

A 股近來持續下探，市場認為底部逐漸浮現，吸引避險基金和保險業者紛紛逢低布局，投入資金高達人民幣百億元，主要布局地產、化工、建築、電器、消費和金融類股等。

外電報導，上海重陽投資管理股份有限公司總裁兼首席經濟學家王慶認為，A 股這波大跌應該快結束了，認為先前這波調整，市場已明顯在底部區域。「雖然官方監管依舊嚴厲，以防範風險和去槓桿化，資產將面臨上限，但目前更靈活的政策調整，也讓資產價格處於風險之下」，他表示，目前公司正增持能源電器設備、消費、金融等股息收益率高、現金流強勁的類股。

王慶認為，目前估值已接近歷史低點，外國投資人可能會增持股票。尤其貨幣供應充足時，風險資產的進一步下跌機率有限。並指出，在緊縮的信貸環境下，創業板和估值較高的小型股可能進一步走跌；未來獨角獸上市和中國存託憑證 (CDR) 發行也會讓行業進一步整合，逐步淘汰體質較弱的公司。並預期人民幣兌美元近期可能繼續走軟，但貶值幅度不大。

《上海證券報》報導，除了避險基金逢低布局，近來中國多家主流保險業者也開始大買 A 股，每家買入的資金規模普遍在人民幣幾十億左右，總規模超過百億園，買入的標的主要是跌至 1 倍市淨比 (PB) 以下的周期股，集中在地產、化工、建築、銀行、保險等類股。

這些保險機構買入股票的共同特性，皆鎖定被錯殺的優質個股。強調「這些被錯殺的優質股修復機會將不斷湧現，在市場偏弱的格局下，有望貢獻相對收益」。更指出，市場已接近底部區域，站在中長期角度來看，機會大於風險，市場已進入價值投資的戰略配置區間。

對於近期調整較大的成長類股，保險公司看法較為分歧，中小型保險公司認為，部分成長股前期跌幅更大，在市場修復時可能會有更好的彈性。再此，考慮到北上資金偏好、無風險利率走勢等因素，看好高新技術產業最為受益，有助於成長股提升估值。不過，大型保險公司態度仍較謹慎，認為不能操之過急，仍須警惕成長股的股權質押風險。