分析師：五大利多加持 看好A股7翻身

2018 年進入下半年，A 股向來有「五窮六絕七翻身」定律，分析師更認為，接下來有五大利多，看好 7 月行情表現。

從歷史經驗上看，7 月份的上漲機率較大。據統計，最近 10 年的 7 月份，上證指數共上漲 7 次、下跌 3 次，上漲率高達七成。

A 股近期走勢 (圖自新浪財經)

市場人士認為，7 月 A 股行情走強有內生性因素，首先，相較 6 月，7 月的市場資金面通常更為寬鬆；其次，接下來企業將發布半年報，從目前上市公司已發布的預告來看，業績預增的佔大多數。據 Wind 資訊統計，截至目前，滬深兩市有 1153 家公司發布了 2018 年中報的業績預告，其中業績預增的公司有 679 家，比例近六成。

五大正面因素顯示 A 股可望出現反彈新動力，首先，近期人行頻頻出手保障 6 月份流動性「合理充裕」，為市場提供強勁支撐。其次，上市公司大股東紛紛逆市增持。第三，外資持續湧入。第四，業績預增股逆勢上漲，估值處於歷史底部。第五，在近期市場運行過程中，技術面角度不斷發出反彈信號。

此外，下半年開始，A 此每月解禁金額區間回落，7 月限售股解禁金額為人民幣 2945.11 億元，月降 14.87%。從 8 月起，連續 4 個月解禁金額不超過 2000 億元。招商證券表示，上半年資金持續淨流出後，伴隨著解禁壓力降低，流動性邊際寬鬆，預計下半年資金面將會明顯改觀，重新回歸淨流入。

廣發證券認為，2018 年上半年股權風險溢價上升是 A 股下跌的關鍵原因，下半年股權風險溢價回落，預計是 A 股反彈的核心驅動力。興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，在影響市場的幾大風險因素已得到較充分釋放後，中國權益類資產有望在今年第三季出現反彈。

招商證券策略分析師張夏表示，從經濟數據來看，預計上市公司實際披露的業績會優於市場預期，其中雲端計算、半導體、軍工、創新藥等成長類股目前的景氣度較高。

申萬宏源證券最新報告認為，目前國防軍工、計算機、新能源和化工等偏成長的行業在上週後半週的反彈中，賺錢效應已經開始顯現，預計短期市場超跌反彈過程中，創業板跑贏市場的機率較大。