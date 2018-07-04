3G用戶242.9萬戶 電信業下半年升級搶客戰開打

3G 業務特許執照將在今年 12 月 31 日屆期終止，NCC 今 (4) 日公布，目前 4 家電信業者合計有 242.9 萬 3G 用戶，其中以台灣大 (3045-TW)94.3 萬戶最多，台灣之星則還有 1.5 萬戶，各業者都不想把這批老客戶拱手讓人，更想搶到攜碼的用戶，進入下半年，3G 升級 4G 的搶客戰激烈開打，各電信業者已陸續規劃優惠方案留客。

根據 NCC 統計，去年底全部 3G 用戶數高達 606 萬 7805 戶，今年 3 月底降至 509 萬 5193 戶，今日的最新統計則是還有 242.9 萬戶，其中，台灣大還有 94.3 萬戶，遠傳 (4904-TW) 則有 85.8 萬戶，中華電 (2412-TW) 則有 61.3 萬戶，台灣之星最少，還有 1.5 萬戶，亞太電 (3682-TW) 則已全數是 4G 用戶。

NCC 指出，電信事業使用國家稀有頻率資源，經營行動通信業務，須依法取得一定有效期間的特許執照，始得經營，依第三代行動通信業務管理規則第 48 條第 1 項規定，3G 業務特許執照有效期間至今年 12 月 31 日屆期失效，該業務將屆期終止。

NCC 表示，因應 3G 業務終止已規劃並積極逐項落實「因應第三代行動通信業務終止用戶權益保障行動方案」，委員會今日安排執行進度及成效辦理進度報告，進入下半年，要達成委員會零衝擊無爭議的結束 3G 業務，未來每個月都會進行追蹤檢視。

從電信業者角度來看，3G 升級 4G 也是場硬戰，除要鞏固現有客戶，也想吸引別家業者攜碼來投靠，下半年的搶客戰是無可避免；台灣大強調，已推出原資費無縫升頻至 4G 方案，月租費不變、升頻加贈 3 個月共 150 元國內通話費；續約用戶月租 199 元，贈送網內 200 分鐘，網外 20 分鐘、市話 5 分鐘優惠，還有 4G 手機 0 元。

中華電同樣鎖定升級商機，攜手華碩 (2357-TW) 推出專案；遠傳也在規劃無痛升級的優惠方案，希望讓老客戶可以無痛升 4G；亞太電雖已沒有 3G 用戶，但對於高達 242 萬的潛在用戶，同樣也是全力爭取攜碼用戶的加入。