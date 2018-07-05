鐵嘴蘋果分析師郭明錤：調升新款iPhone出貨比重 點名5台廠受惠

知名蘋果分析師郭明錤週四 (4 日) 晚間發表研究報告，上修 2018 下半年新款 iPhone 的出貨預估，並且調升 6.1 吋 LCD iPhone 的出貨比重，估計可成 (2474-TW)、聯德控股 (4912-TW)、鎧勝 (5264-TW)、欣興 (3037-TW)、頎邦 (6147-TW) 等台廠將受惠。

郭明錤在研報內指出，估計 6.1 吋 LCD iPhone 將較市場預期更早出貨，並且新款 6.5 吋 OLED 需求量可能優於市場預期，故調升新款 iPhone 在 2018 下半年的出貨量預估 10%，上修預估出貨量自 7500-8500 萬部至 8000-9000 萬部。

郭明錤並估計，新款 iPhone 在今年 Q3 的出貨量將較小，估計出貨量將落在 1500 萬至 2000 萬部之間，而隨著時間推移至消費旺季的 Q4，新款 iPhone 出貨量估將快速放大至 6000 萬至 7000 萬部之間。

更重要的是，郭明錤在研報內表示，由於 iOS12 提供了軟、硬體整合的創新體驗，預期新款 iPhone 不僅能在 2018 下半年維持出貨量年增率成長，甚至出貨效應估計能夠遞延至 2019 上半年。

郭明錤預期 6.5 吋 OLED iPhone 售價不會超過 iPhone X，還搭載更大螢幕、雙卡雙待與機殼顏色可能有黑、白、金 3 種選擇，故估計在高階市場的需求將優於 iPhone X。

而 6.1 吋 LCD iPhone 則因預期具備全面屏、Face ID、售價低於 700 美元、雙卡雙待與機殼顏色可能有灰、白、藍、紅與橘等 5 種選擇，故預期較 iPhone 8 /8s 更能帶動換機需求，郭明錤認為市場對 2018 下半年新款 iPhone 的預期仍低，現在正好成為佈局蘋果供應鏈的最佳時機。

郭明錤點名台廠可成 (2474-TW)、聯德控股 (4912-TW)、鎧勝 (5264-TW)、欣興 (3037-TW)、頎邦 (6147-TW) 等估將受惠。

其中可成為供貨比重最高之機殼供應商、聯德控股則可望新取得高單價支撐架與其他沖壓件、鎧勝為新加入供應鏈之廠商，機殼技術可望通過蘋果驗證，並少量出貨給和碩 (4938-TW)、欣興則是電池軟硬板主要供應商、頎邦則是面板相關供應商。

郭明錤並點名陸廠立訊 (002475-SZ)、歐菲光 (002456-SZ)、水晶光電 (002273-SZ) 等將受益。

同時日廠 Nissha Printing (7915-JP)、Minebea (6479-JP)、JDI (6470-JP)、Murata (6981-JP)、Ibiden (4062-JP)；美商 Synaptics (SYNA-US)、On Semi (ON-US)、Intel (INTC-US) 等也將同步受惠。