涼夏買氣熱燒 創業家6月營收年增8.5% H2啟動雙大策略

創業家 (8477) 今公告 6 月份營收 4.16 億元，月增 2.57%，年增 8.50%；累計 1-6 月營收 24.49 億元，年增 42.33%。創業家表示，6 月份受惠於涼夏商品買氣續漲，節能冷氣空調銷量年成長超過 3 成，冰品買氣也持續走高，已超越去年度冰品銷售高峰業績；同時，年中慶活動加上 618 大促加碼帶動當日業績較平日成長超過 5 成，為 6 月份挹注正向動能。創業家去年 6 月份同期創下高基期點，並連續 11 個月展現持續性的雙位數成長，創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，今年 6 月份仍持續透過長短期的策略結盟再拓新的消費場域，除了結合無樁共享自行車 oBike 於雙北地區推出專屬上萬台紅包車打出短波段的互利共享，更再祭出結盟 PayEasy 企業福利網強化企業團購及進駐 FashionGuide 深佈女性市場兩個長波段的佈局，以策略性優化產業空間布局創造群戰集聚效應，為創業家兄弟整體營運再添新契機。



同時，吳佩雯也提到，GOMAJI 宅配購物 + 頻道仍不斷優化，6 月底新增點數機制有效迎合該頻道客群購物特性，也帶動 GOMAJI 宅配購物 + 頻道業績穩健成長；上半年新的成長引擎，帶動 1-6 月累計營收年成長超過 42.33%，將持續力拼獲利新高峰。



迎接 7 月份，創業家旗下平台將展開父親節檔期的波段，並針對暑期夏季輕食需求搶客，除此之外，第三季的首波戰略將祭出雙「大」行動，生活市集、好吃市集及 3C 市集將針對大組數商品推出新的策略性操作，目標企業型用戶及批發客群；子公司松果購物則瞄準大型家居商品客約配送市場，期待雙大策略將為下半年的營收激發爆炸性彈跳。