search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

電信三雄雙11影音串流業績旺 訂閱數大幅成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北

電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 旗下影音串流銷售業務旺，紛紛繳出亮眼成績，包括 Hami Video、Myvideo 及 friDay 訂閱數皆大幅成長。 

cover image of news article
電信三雄雙11影音串流業績旺，訂閱數大幅成長。(圖：shutterstock)

中華電信推「雙 11 輕鬆購」長天數優惠方案，帶動 Hami Video 促案訂閱數翻倍成長，同時訂閱影劇館、電視運動兩館的客戶數成長近 6 倍，使用家庭成員功能帳號數成長 2.5 倍。另外，為滿足家庭觀影需求，預計年底推出「兒童模式」。 


中華電信進一步指出，受惠 CPBL、MLB 等賽事轉播，電視運動館不重複收視人數成長 26%，整體收視時程提升 37%；MLB 場均收視人次也較 10 月成長 3.2 倍。 

台灣大旗下 MyVideo 年訂閱用戶數較 10 月成長 3 倍，為平台年度成長最強檔的會員成長檔期之一。台灣大指出，主要動能來自內容話題、價格策略與會員服務，未來也將持續以三大主軸推進全方位的內容體驗，滿足用戶的娛樂需求。 

遠傳 friDay 影音雙 11 優惠活動業績突破平台歷史同期紀錄，年增 1.6 倍，新註冊會員大幅成長超過 2 倍。另外，遠傳 friDay 影音推出全新會員制度，全面升級 VIP 權益。 


文章標籤

電信三雄雙11中華電信台灣大遠傳影音串流

相關行情

台股首頁我要存股
中華電131-0.76%
台灣大107-0.93%
遠傳92+0.55%

鉅亨贏指標

了解更多

#弱勢下殺股

偏弱
台灣大

73.68%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty