電信三雄雙11影音串流業績旺 訂閱數大幅成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北
電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 旗下影音串流銷售業務旺，紛紛繳出亮眼成績，包括 Hami Video、Myvideo 及 friDay 訂閱數皆大幅成長。
中華電信推「雙 11 輕鬆購」長天數優惠方案，帶動 Hami Video 促案訂閱數翻倍成長，同時訂閱影劇館、電視運動兩館的客戶數成長近 6 倍，使用家庭成員功能帳號數成長 2.5 倍。另外，為滿足家庭觀影需求，預計年底推出「兒童模式」。
中華電信進一步指出，受惠 CPBL、MLB 等賽事轉播，電視運動館不重複收視人數成長 26%，整體收視時程提升 37%；MLB 場均收視人次也較 10 月成長 3.2 倍。
台灣大旗下 MyVideo 年訂閱用戶數較 10 月成長 3 倍，為平台年度成長最強檔的會員成長檔期之一。台灣大指出，主要動能來自內容話題、價格策略與會員服務，未來也將持續以三大主軸推進全方位的內容體驗，滿足用戶的娛樂需求。
遠傳 friDay 影音雙 11 優惠活動業績突破平台歷史同期紀錄，年增 1.6 倍，新註冊會員大幅成長超過 2 倍。另外，遠傳 friDay 影音推出全新會員制度，全面升級 VIP 權益。
