電信三雄雙11影音串流業績旺 訂閱數大幅成長

‌



台灣大旗下 MyVideo 年訂閱用戶數較 10 月成長 3 倍，為平台年度成長最強檔的會員成長檔期之一。台灣大指出，主要動能來自內容話題、價格策略與會員服務，未來也將持續以三大主軸推進全方位的內容體驗，滿足用戶的娛樂需求。