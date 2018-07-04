酚-丙酮供需緊俏 台化下半年產品利差空間可望持續增加

台化 (1326-TW) 繼 2016 年起苯 - SM-ABS 進入獲利上升循環後，酚產業鏈可望成為今年起的新獲利成長動能，法人認為，酚 - 丙酮新增產能不足，在下游需求帶動下，下半年利差空間可望持續擴增。

去年第 4 季至今年首季期間，受到景氣復甦與中國禁廢令影響，帶動酚產業鏈下游的 PC、MMA 等既有產能稼動率提升，加上福建申遠新酚進料環己酮廠投產，帶動酚 - 丙酮需求，使其利差從去年第 4 季起大幅擴增。

法人認為，下半年起在在 PC 工廠陸續投產下，將為酚 - 丙酮需求添新動能，且目前福建申遠環己酮廠稼動率已漸趨穩定，預期可帶動酚 - 丙酮下半年利差空間持續擴大。

另一方面，台化為一貫化酚 - 丙酮 - PC 業者，目前酚 - 丙酮約佔營收 9%，而 PC 佔營收 4%、且僅持有 5 成權益，法人指出，今年至明年酚 - 丙酮將處於利差上升循環，PC 則是處於下降循環，可望使台化酚產業鏈獲利持續成長，成為繼 2016 年起進入獲利上升循環的苯 - SM-ABS 外，另一獲利成長動能。

台化 5 月合併營收為 326.44 億元，月減 1.4 %，年增 22.5%；前 5 個月累計營收 1647.19 億元，年增 14.8%。