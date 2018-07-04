大田Q2營收9億元優預期 高毛利產品Q3開始出貨

高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 在第 2 季高爾夫球產業淡季中，業績表現較法人預期強，單季毛利率可望挺進 20% 水準，法人估大田更高毛利的鈦合金球頭，將在第 3 季起開始出貨，可望有助下半年獲利成長。

大田 6 月營收為 2.93 億元，月增 2.76%，年增 8.78%，第 2 季營收 9.02 億元，較首季下滑 10%，優於公司內部原預估的 8 億元營收水準，且年增率 17.41%，上半年營收 19.13 億元，年增率 34%；第 2 季因出貨產品結構有利，毛利率將提升到 20%，季增 5.87 個百分點；至於更高毛利的鈦合金球頭，將在第 3 季起出貨。

大田的鈦合金球頭產品目前的最新出貨進度來看，由於客戶端變更設計，延後出貨進度，第 3 季將有少量出貨，第 4 季開始放量。

大田第 1 季稅後純益 2266 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.19 元。第 2 季營收將雖然降至 9 億元，在出貨產品有利組合之下及有利匯率因素之下，法人估單季每股純益將自 0.5 元起跳。

大田在江西廠的產能開出，目前已逐步加重自動化生產的比重。

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