〈富邦財經論壇〉多頭未止 下半年指數上看12000點 但低點有破萬點風險

針對台股下半年展望，富邦投顧董事長蕭乾祥今 (4) 日表示，台股與全球股市連動度高，在美國未結束本波升息循環前，全球股市多頭可延續，台股沒有悲觀的理由，此外，目前美中貿易戰對台經濟成長衝擊有限，下半年指數區間估 9800-12000 點，高低點差距 2200 點，最低點仍有破萬點風險，投資建議以科技創新、半導體趨勢、高殖利率以及政策紅利四大主軸輪動操作。

蕭乾祥表示，2018 上半年全球主要股市表現，以美國費城半導體、Nasdaq 指數漲幅最為突出，而具備科技股高連動性的台股，也同樣表現出色。

由於台灣科技業處於製造供給端，在全球科技帶動硬體需求下，上半年台股表現最突出為電子零組件的被動元件，另資訊服務與電子通路表現也不差；生技及水泥股則分別受愛滋病新藥取得藥證及中國進行供給側改革所激勵。

根據歷史經驗來看，全球股市只有金融風暴或泡沫破滅等，重大危機發生造成全球 GDP 成長跌破 3%，才會終結股市多頭走勢，而風暴與泡沫破滅的源頭來自於大幅升息後的資金成本墊高所導致。

目前 IMF 預估 2018 及 2019 年全球 GDP 仍穩定成長，2020 年起成長動能將趨緩，整體看來，今年全球股市仍可維持長多的基本面，但美中貿易戰將會是股市大幅震盪因子，面對著縮表及資金成本攀升環境，長期投資須審慎進場。

蕭乾祥指出，金融海嘯來，台股與全球股市連動度頗高，多數時刻相關係數高達 0.8 以上，顯示台灣股市表現因對外貿易高度依存度，產生與全球股市連動程度高，因此在美國和台灣企業獲利持續成長下，下半年指數區間預估為 9800-12000 點

蕭乾祥說，在美國未結束本波升息循環前，全球股市多頭可延續，台股沒有悲觀的理由，且從今年 GDP 上修至 2.6% 來看，台灣下半年 GDP 僅算高基期的走低，沒有動能趨緩問題，所以下半年台股無大幅中期修正壓力，頂多於漲多後的突然利空來臨，產生震盪激烈走勢。

至於資金面部分，今年前 5 月外資累計賣超台股 1854 億元，對亞洲新興市場國家也同步進行賣超，推估是因應 A 股入 MSCI 所進行調整操作，若無重大經濟事件，預估下半年外資賣超動作將趨緩，且有機會轉賣為買。

投資布局上，蕭乾祥建議，投資人可以科技創新、半導體趨勢、高殖利率以及政策紅利四大主軸輪動操作，包括 iPhone 新機中的 3D 感測、三鏡頭、5G、IC 設計、矽晶圓、高殖利率、高股息 ETF、生技股、電動車等。

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