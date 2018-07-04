美光部分晶片被判侵權暫在華禁售 美國晶片股集體下跌

周二，福州市中級法院裁定對美國晶片巨頭美光（Micron）發出「訴中禁令」，其部分閃存 SSD 和內存條 DRAM 將暫時禁止在中國銷售。

根據原告福建晉華官網與台灣聯電各自發布的公告，福州市中級人民法院裁定美光半導體銷售（上海）有限公司立即停止銷售、進口十餘款 Crucial 英睿達固態硬盤、內存條及相關晶片，並刪除其網站中關於上述產品的宣傳廣告、購買鏈接等資訊。同時裁定美光半導體（西安）有限責任公司立即停止製造、銷售、進口數款內存條產品。

不過，周三凌晨美光科技回應稱，尚未收到競爭對手台聯電早些時候提到的在中國大陸銷售晶片的臨時禁令：「美光尚未收到台聯電和福建晉華集成電路有限公司在 7 月 3 日聲明中提到的初步禁令。」

「訴中禁令」不等同於司法判決，但裁定結果一送達即可立刻執行。當事人在收到裁定之日起 10 天內可申請複議，申請複議期間禁令將會繼續執行，但僅有一次申請複議的機會。

對此，中國媒體 DeepTech 深科技評論稱，這雖不是最終判決，但似乎暗示美光確實有侵權之嫌。

中國 DRAM 製造商福建晉華與美光圍繞專利問題的糾葛為時已久。去年年初，美光指控福建晉華稱，其公司兩名前雇員離職後攜帶技術資料入職福建晉華，因此在台灣法院控告福建晉華侵犯機密，同時以「未善儘管理之責」而將福建晉華合作商台灣聯電同步列為被告。

今年年初，福建晉華和聯電在福州中級法院反告美光旗下的閃存和內存產品侵犯其四項專利，福建晉華認為美光十餘款自有品牌產品涉嫌侵害專利。

影響

作為全球三大內存供應商之一的美光有接近 50% 的營收來自中國市場。因此，一旦其部分產品在中國禁止銷售，或將對公司業績構成重大打擊。

同時，美光還是阿里巴巴、華為、騰訊、百度等中國網路企業的服務器 SSD 模組供應商。DeepTech 深科技分析稱，若美光供應給這些大廠的儲存產品涉及侵權問題，則在中國數據中心服務器儲存的最大供應貨源恐怕會陷入「急凍」狀態。

受此負面消息影響，美光科技股價當日大跌，盤中跌幅逾 6.3%，收盤跌 5.51%，領跌美國科技板塊。恩智浦收跌 1.77%，高通收跌 1.51%，英特爾收跌 1.41%，博通收跌 1.14%，AMD 收跌 1.06%，微軟收跌 0.96%。

其他科技股均下挫，蘋果收跌 1.74%，亞馬遜收跌 1.16%，甲骨文收跌 0.51%，IBM 收跌 0.21%。