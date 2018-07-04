「華爾街狼王」Carl Icahn再次盯上戴爾 他已狂賺2億美元

時隔五年，科技巨頭戴爾（Dell）又準備重新上市了。這一次，有著「華爾街狼王」之稱的激進投資者 Carl Icahn 似乎不打算從中作梗了。

原因很簡單：按照華爾街日報的估算，即使戴爾尚未成功上市，Carl Icahn 已經從持有威睿等相關股票中賺到了大約 2 億美元。

華爾街日報援引知情人稱，過去數月，Carl Icahn 忙於大手筆買入戴爾公開發行的 V 類股，以及此次戴爾準備間接收購的對象軟體公司威睿 (VMware) 的流通股。

報導給出了 Carl Icahn 對這筆交易的考慮：他認為，遊說戴爾尋求更好的交易可能會是一場難度非常高的「硬仗」，而且獲取必須的股東投票、與戴爾創始人兼 CEO 邁克爾 · 戴爾 (Michael Dell) 進行曠日持久的鬥爭也頗具挑戰。

Carl Icahn 與邁克爾 · 戴爾之前就有過交手。2013 年，兩人圍繞戴爾公司的發展方向出現了意見衝突。Carl Icahn 花費了 6 個月的時間試圖說服股東們投票反對戴爾私有化的決議，但最後以失敗告終。

Carl Icahn 還想知道持有威睿股票的投資者們是否有意願去持有戴爾集團 V 類股。此外，他對已經從股票中獲得的浮盈感到滿意。

這表明，Carl Icahn 或許已經決定不干預戴爾的這宗收購交易。就在本周一，紐約郵報稱 Carl Icahn 還在考慮要不要再次挑戰邁克爾 · 戴爾的決定，他在考慮推動戴爾拿出更多錢做交易。這是因為 Carl Icahn 是威睿的重要股東，持有價值數億的股票。

今年 4 月中旬戴爾的這宗交易有市場傳言的時候，CNBC 就報導稱 Carl Icahn 持有不到 5% 的威睿股票，低於信披要求的比例。

戴爾集團的一位發言人周一表示，委員會評估了多種可選方案， 認為擬議交易是能夠最大化價值的最佳選擇。

戴爾本周一表示，將支付 217 億美元現金加股票，庫藏股公開交易的 DVMT（戴爾科技集團）股票，以此在不走首次公開上市 (IPO) 流程的情況下恢復上市。這類股票屬於一種追蹤股票(tracking stock)。DVMT 追蹤的正是威睿公司。通過這種方式，戴爾持有 82% 的威睿股票。

戴爾稱，每股戴爾科技 V 類股可兌換約 1.37 股 C 類普通股，這意味著 V 類股的價值為每股 109 美元，相當於較收購聲明發出前一天的股價溢價 29%。他們打算通過發行新股和從威睿獲得的 90 億美元股息來支付本項交易。

完成這宗交易需要 DVMT 股東們的同意。

2013 年，戴爾科技與私募銀湖資本（Silver Lake）達成了私有化協議，從美國股票市場退市。

自從上周五（也就是戴爾正式宣布重新曲線上市前一個交易日）至今，DVMT 股票累計上漲了 12% 左右，威睿股價漲了 9%。過去三個月，這兩隻股票漲幅分別為 30% 和 34%。

事實上，不只是 Carl Icahn 盯上了這宗交易，另一個知名的激進投資者、被阿根廷視為「禿鷲基金」的 Elliott Management Corp. 也身在其中，他們持有威睿追蹤股票的 4% 股份。他們拒絕對這宗交易置評。