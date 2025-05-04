聚陽客戶觀望短單比重拉升 關稅影響估下半年浮現
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-04 21:05
成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 表示，在美國總統川普關稅政策不明確下，客戶下單趨於謹慎，短單比重提升，下半年保守看待，而原定建廠、擴產計畫雖然會如期完工，但會依照需求調整開出。
聚陽坦言，目前還看不清楚下半年，客戶也在觀望，長單暫緩、改下短單；至於美國關稅的影響，公司認為，目前對第二季並沒有太大的影響，但預估要 6 月以後開始會有一些影響，
才會比較明顯，目前聚陽直接或間接銷美比重約 7 成。
聚陽進一步指出，目前觀察客戶終端產品尚未有明顯調漲產品售價，基於長期合作關係，後續也會跟品牌客戶商討該如何分擔關稅成本。
而聚陽原定今年除了越南 2 個新廠外，在印尼也有 2 個新廠預計年中投產、孟加拉廠下半年開出；聚陽表示，面對關稅不確定下，廠區雖然如期完工、也會持續招工訓練，但設備進駐會依照需求調整。
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